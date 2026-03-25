Les Rencontres Ã‰nergisantes de GreenYellow font Ã©tape Ã  Moissy-Cramayel sur le parc dâ€™activitÃ© City Dock by Panattoni

FidÃ¨le Ã sa volontÃ© dâ€™aller Ã la rencontre des acteurs locaux et de faire vivre la transition Ã©nergÃ©tique sur le terrain, GreenYellow a organisÃ© une nouvelle Ã©dition des Rencontres Ã‰nergisantes Ã Moissy-Cramayel (77) en collaboration avec Panattoni, leader du dÃ©veloppement en immobilier industriel et logistique en Europe. Un rendez-vous immersif dÃ©diÃ© Ã la dÃ©couverte dâ€™un projet solaire photovoltaÃ¯que, illustrant concrÃ¨tement la solarisation des bÃ¢timents neufs en France.

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Les Â«Â Rencontres Ã‰nergisantes by GreenYellowÂ Â» sont conÃ§ues comme des moments privilÃ©giÃ©s rÃ©unissant clients, prospects, partenaires et acteurs Ã©conomiques locaux autour de projets emblÃ©matiques de transition Ã©nergÃ©tique.

Au programme : visites de sites, retours dâ€™expÃ©rience, Ã©changes entre professionnels du territoire et discussions autour des enjeux du photovoltaÃ¯que, de lâ€™autoconsommation solaire, de la dÃ©carbonation, de lâ€™Ã©lectrification des usages et de lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, au service de la compÃ©titivitÃ© des acteurs C&I (Commerce et Industrie). Autant dâ€™opportunitÃ©s pour partager les expertises, rÃ©pondre aux questions opÃ©rationnelles et faire Ã©merger de nouvelles idÃ©es de projets durables et rÃ©silients, ancrÃ©s localement.

City Dock by Panattoni intÃ¨gre une centrale photovoltaÃ¯que au service de la performance Ã©nergÃ©tique de son site

City Dock by Panattoni est un modÃ¨le de parc dâ€™activitÃ©s urbain et modulaire dont le tout premier exemple franÃ§ais se situe Ã Moissy-Cramayel. ConÃ§u selon les normes environnementales les plus exigeantes, le site intÃ¨gre notamment une centrale photovoltaÃ¯que en toiture de ses quatre bÃ¢timents. Lâ€™entreprise a fait confiance Ã GreenYellow pour la conception, le financement, lâ€™installation, lâ€™exploitation et le pilotage intelligent de ce projet de 1,2 MWc. Ce projet sâ€™inscrit dans une logique de solarisation des espaces artificialisÃ©s, rÃ©pondant aux obligations rÃ©glementaires franÃ§aises imposÃ©es aux bÃ¢timents neufs des secteurs tertiaire et logistique. Membre fondateur de la charte Afilog signÃ©e en 2021, Panattoni est engagÃ© de longue date en faveur dâ€™une meilleure solarisation de ses sites.

Un projet photovoltaÃ¯que structurant et performant

SÃ©lectionnÃ© dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres CRE â€“ session de mai 2024, le projet a Ã©tÃ© mis en service en octobre 2025. Il repose sur les caractÃ©ristiques suivantes :

3 000 panneaux photovoltaÃ¯ques installÃ©s en toiture

CapacitÃ© installÃ©e totale : 1,2 MWc sur 12Â 000 mÂ² de bÃ¢timents

Production annuelle estimÃ©e : 1,2 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, injectÃ©e Ã 100 % sur le rÃ©seau, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de +450 habitants

RÃ©duction des Ã©missions : 60 tonnes de COâ‚‚ par an

GreenYellow et Panattoni France ont conclu un bail civil de 30 ans, avec un financement intÃ©gral du projet portÃ© par GreenYellow. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est valorisÃ©e grÃ¢ce au tarif attribuÃ© par la CRE, garantissant la pÃ©rennitÃ© Ã©conomique de lâ€™installation sur le long terme.

Un levier clÃ© pour la conformitÃ© rÃ©glementaire et la certification des bÃ¢timents

Ce projet permet Ã Panattoni de rÃ©pondre pleinement aux exigences de la loi APER, qui impose la couverture dâ€™au moins 50 % des toitures de bÃ¢timents neufs par des installations photovoltaÃ¯ques. La mise en Å“uvre du systÃ¨me solaire constitue Ã©galement un Ã©lÃ©ment dÃ©terminant pour lâ€™obtention de la certification BREEAM, renforÃ§ant la performance environnementale, lâ€™attractivitÃ© et la valeur durable du site.

EncadrÃ©

GreenYellow, partenaire de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires

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Ã€ travers cette Ã©dition des Rencontres Energisantes Ã Moissy-Cramayel, GreenYellow confirme son rÃ´le de partenaire de rÃ©fÃ©rence des acteurs de lâ€™immobilier tertiaire et logistique, capable de transformer les contraintes rÃ©glementaires en opportunitÃ©s de crÃ©ation de valeur durable. Â« Avec les Rencontres Ã‰nergisantes, notre objectif est de crÃ©er des temps dâ€™Ã©changes concrets autour de projets rÃ©els, en prise directe avec les contraintes rÃ©glementaires et opÃ©rationnelles des territoires. Le projet menÃ© avec Panattoni Ã Moissy-Cramayel illustre notre capacitÃ© Ã accompagner les acteurs de lâ€™immobilier tertiaire et logistique dans la mise en Å“uvre de solutions photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©es, performantes et sÃ©curisÃ©es sur le long terme. Â» souligne Mathieu Cambet, Directeur GÃ©nÃ©ral Adjoint GreenYellow France. La dynamique des Rencontres Ã‰nergisantes se poursuivra prochainement avec une nouvelle Ã©tape organisÃ©e sur le site grenoblois de Schneider Electric, pour continuer Ã fÃ©dÃ©rer les acteurs engagÃ©s autour de projets concrets de transition Ã©nergÃ©tique.

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