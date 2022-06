Pour réaliser des économies d’énergie, Oscaro Power propose l’auto-installation solaire

Oscaro Power, c’est une conviction : celle que tout un chacun peut agir dès aujourd’hui et participer à la transition énergétique en investissant dans le photovoltaïque, une énergie décarbonée et rentable qui permet d’utiliser des surfaces déjà construites. Oscaro Power fait le pari d’un mode de consommation d’avenir : l’autoconsommation d’électricité. A installer soi-même !

Oscaro Power est né fin 2019 d’un constat. Le climat est en crise, les énergies fossiles sont progressivement abandonnées, parallèlement, les besoins électriques mondiaux ne cessent de croître. Un triste constat qui se confirme un peu plus chaque année : le prix de l’électricité a connu une augmentation spectaculaire en 2021 du fait de l’augmentation du prix du gaz et de la forte demande en énergie. Cette inflation a déjà un impact fort sur les ménages et leur pouvoir d’achat. Une alternative à notre consommation d’énergie doit être urgemment trouvée : l’autoconsommation solaire !

L’innovation comme moteur

Aujourd’hui, donner aux particuliers le pouvoir de maîtriser leur énergie et de réduire leur facture d’électricité passe par des innovations qui font la différence : une offre de produits et services complète intervenant à chaque étape, du dimensionnement, à l’installation et à la production d’énergie. Pour ce faire, Oscaro Power peut compter sur ses équipes de chercheurs, reconnus dans leur domaine et désireux de simplifier la vie du client. Elles innovent et développent des produits ergonomiques et fonctionnels, ainsi que des services inédits pour accompagner l’utilisateur, de la conception du kit solaire sur mesure à l’optimisation de la production et au contrôle de la consommation d’énergie.

Innovation dans le dimensionnement

Forte d’une expertise dans le photovoltaïque, l’équipe R&D d’Oscaro Power a imaginé une Intelligence Artificielle capable de dimensionner une installation sur mesure et complète, sans l’intervention d’un professionnel. L’utilisateur devient autonome dans le dimensionnement de son système. Afin d’accompagner au mieux ses clients dans leur transition énergétique, Oscaro Power met à leur disposition trois outils numériques sur son site internet. Développés en interne, ces outils s’adaptent aux choix du client afin de proposer un kit spécifique à chaque installation, livré complet et sur-mesure, avec les meilleurs produits du marché. À l’issue de son parcours sur le site, le client ressort avec une installation conforme, simple et évolutive.

Un simulateur et un configurateur inédit, simple et gratuit

Le simulateur permet aux particuliers d’estimer la quantité de panneaux solaires optimale selon leurs besoins. Pour réaliser cette estimation, plusieurs critères sont analysés par un algorithme propriétaire (dépenses mensuelles ou annuelles d’électricité, équipements de la maison, etc.). A l’issue de cinq étapes, plusieurs formules d’autoconsommation sont proposées aux futurs clients avec un nombre de panneaux solaires recommandé en fonction de leur consommation électrique. Oscaro Power mise sur « l’empowerment » : le client peut choisir de se faire livrer un kit préconfiguré ou de le réaliser lui-même avec le configurateur. Le configurateur est un outil exclusif qui permet d’établir une liste de matériel en fonction des contraintes chantiers spécifiques à chaque particulier. Le client peut ainsi choisir le lieu d’installation et sa typologie, le matériel souhaité, ou encore ajouter au kit un outil de supervision de sa consommation en temps réel, une batterie de stockage ou une borne de charge de véhicule. Les différents éléments proposés à chaque étape dépendent des réponses précédentes apportées au simulateur et sont donc parfaitement adaptés à chaque cas client. En sortie de configurateur, Oscaro Power propose au particulier un panier exhaustif, avec tous les composants nécessaires pour installer soi-même ce kit de panneaux solaires sur-mesure et conforme avec les normes électriques en vigueur. Toutes les étapes de l’installation sont ensuite détaillées dans le guide.

Des produits exclusifs et innovants facilitant l’installation

Une équipe de R&D innovante permet le développement de coffrets pré-câblés brevetés compatibles pour toute marque, de composants d’interfaces et d’un système Oscaroof conçu pour les pergolas et abris de voiture ou de jardin. Oscaro Power rend le solaire accessible et propose des systèmes « plug & play » qui reviennent quatre fois moins cher que les kits installés par des professionnels. Aujourd’hui leader français du kit solaire en auto installation, Oscaro Power a vocation d’être l’acteur européen principal de la maison individuelle en autoconsommation solaire. L’ADN Oscaro Power ? La simplicité. Simplicité d’installation, simplicité dans les démarches. Oscaro Power propose donc des kits de panneaux solaires photovoltaïques sur-mesure à installer soi-même, offrant ainsi aux particuliers une autonomie et une compétence qui leur étaient jusqu’alors inaccessibles. Le client est guidé à chaque étape pour s’approprier au mieux le sujet et devenir acteur à part entière de la transition énergétique. Soucieux de respecter au maximum l’environnement et désireux de garantir une qualité optimale de ses produits, Oscaro Power s’engage à proposer aussi des kits dont tous les éléments sont produits en Europe.

Encadré

Oscaro Power propose trois portes d’entrée dans le photovoltaïque

3 formules de kits préconfigurés, modifiables et adaptables aux besoins de chacun :

Le kit SOLAR, vendu 2 800 euros, est le kit le plus simple à installer pour une autoconsommation immédiate avec un investissement limité. Il comprend tous les composants pour une autoconsommation optimisée et évolutive : 6 panneaux solaires, 6 micro-onduleurs, un coffret de protection AC, une passerelle de supervision, un kit de fixation sur toit en tuiles mécaniques et tous les accessoires nécessaires à l’installation

Le Kit POWER, « made in Europe », est disponible pour 3 700 euros et permet de couvrir en moyenne 50 % des besoins en électricité de la maison. Il comprend 8 panneaux photovoltaïques, un onduleur, un compteur permettant la supervision de l’installation et le pilotage de charges, un kit de fixation pour toit en tuiles mécaniques et tous les accessoires nécessaires à l’installation.

Le kit MAX est fait pour les mordus du solaire. Vendu 5 500 euros, il garantit de produire sur l’année de quoi compenser la consommation totale du logement. Il comprend 16 panneaux solaires, un onduleur hybride, un compteur intelligent et tous les accessoires nécessaires à l’installation. L’onduleur permet l’ajout de batteries en vue de stocker l’énergie produite et d’alimenter la maison en cas de coupure.

Encadré

Innovation dans les offres de services

Le guide est la référence pour répondre aux différentes questions que les clients et futurs clients d’Oscaro Power peuvent se poser à chaque étape d’un projet d’énergie solaire. L’autoconsommation, la personnalisation des kits, les démarches administratives, l’entretien des panneaux solaires, la pose, l’agrandissement d’une installation solaire, etc. : le guide couvre tous les aspects du photovoltaïque afin de faire son choix de manière éclairée, d’être pleinement informé et de s’engager sereinement dans la transition énergétique. Des garanties d’exception Oscaro Power fait uniquement appel aux meilleures marques du secteur, aux meilleures technologies, en privilégiant les produits Made in France et européens. Mais l’accompagnement ne s’arrête pas là. Oscaro Power offre une garantie performance allant jusqu’à 25 ans et oriente ses clients vers des organismes partenaires spécialisés pour le recyclage des panneaux solaires en fin de vie. Le centre de relations clients : comme chaque cas est spécifique, Oscaro Power a mis en place un centre de relation client hautement qualifié, basé en Savoie et joignable toute la journée par téléphone, mail ou tchat pour toute interrogation ou demande de renseignements, ainsi qu’une assistance à la pose des panneaux solaires en cas de besoin. L’offre « ensemble » par Oscaro Power. Lancée en février 2022, Oscaro Power casse les codes avec Ensemble, la solution idéale et exclusive pour vendre le surplus de production solaire sans changer de fournisseur. Désormais, le client qui achète son kit Oscaro Power pourra ajouter ce nouveau service. Avec cette offre, il a non seulement l’assurance de ne pas s’occuper des démarches administratives :

• L’attestation de conformité́ électrique par Consuel,

• Le contrat de raccordement Enedis,

• Le contrat de vente du surplus,

• La demande auprès de la mairie (en option) et le remplissage CERFA

Une offre clé́ en main qui garantit la sérénité́du client. Tout est pris en charge par Oscaro Power grâce à son partenaire JPME.