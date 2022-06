ENTECH : atteinte de lâ€™objectif de rÃ©sultat avec un EBITDA Ã  lâ€™Ã©quilibre

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce des résultats annuels au 31 mars 2022 en ligne avec les objectifs, faisant ressortir un EBITDA à l’équilibre à 57 k€.

« Les résultats de cette année reflètent le succès d’Entech à relever de nombreux défis. Nous avons en effet réussi à absorber une très forte croissance tout en préservant nos marges, malgré un environnement inflationniste. Nous avons parallèlement structuré l’entreprise pour préparer la croissance à venir, notamment à travers le recrutement de nouveaux talents. Enfin, nous avons accru nos efforts de R&D, pour préserver notre avance technologique. Je remercie l’ensemble des équipes, nos clients, nos partenaires et les investisseurs qui nous font confiance » déclare Christopher Franquet, Président Directeur Général d’Entech.

Activité plus que doublée avec des tailles de projets de plus en plus importantes

L’activité de stockage (9,3 M€) bénéficie à la fois de la forte dynamique des projets on-grid et de la reprise progressive des projets off-grid à l’international. L’activité de production (conception et installation de centrales photovoltaïques) représente 10,9 M€ de chiffre d’affaires et est constituée principalement de grands projets de centrales au sol (d’une puissance installée de 5 MWc et plus).

L’activité hydrogène (0,5 M€) est principalement liée au projet initié au cours de l’exercice précédent, avec des avancées significatives réalisées au cours de l’année. La taille des projets, levier stratégique de croissance et de rentabilité, a significativement augmenté au cours de l’exercice : la taille moyenne des prises de commandes est ainsi passée de 775 k€ en 2020 (exercice clos au 31.03.21) à 1 474 k€ en 2021 pour les projets de stockage et de 930 k€ à 1 340 k€ pour les centrales photovoltaïques. Cette augmentation de la taille des projets est liée à une visibilité croissante et l’excellente réputation d’Entech sur les marchés de la production et du stockage d’énergies renouvelables, mais aussi à la qualité des prestations assurées et à la réussite des projets réalisés pour de grands opérateurs énergéticiens, qui refont ainsi appel à Entech sur leurs projets ultérieurs.

EBITDA : équilibre atteint

Au cours de l’exercice clos au 31 mars 2022, la progression de la marge brute, multipliée par 2,3, a été supérieure à celle du chiffre d’affaires, traduisant un taux de marge brute en hausse d’1,5 point, à 29,3%, et ce dans un contexte particulièrement exigeant. En effet, cette bonne performance a été réalisée dans un environnement international de tensions sur les approvisionnements entraînant des hausses des prix d’achat, en particulier pour les batteries et les panneaux solaires, ainsi qu’un renchérissement des coûts logistiques. Par ailleurs, Entech a eu un recours accru à la sous-traitance, qui représentait 5,2 M€ contre 2,0 M€ au cours de l’exercice précédent, en complément des recrutements internes. L’EBITDA s’élève à 57 k€, traduisant la structuration de l’entreprise pour absorber la croissance à venir. Ainsi, les charges de structure sont passées de 1,1 à 1,9 M€, la principale augmentation étant liée aux charges locatives (380 k€ vs 80 k€ au 31.03.21) du nouveau siège, la e-factory. Les charges de personnel passent de 2,6 à 4,1 M€, ce qui correspond à une évolution de l’effectif moyen de 50 à 72 salariés. Après des dotations aux amortissements stables, à 0,5 M€, et un résultat financier proche de zéro, notamment grâce à des écarts de change positifs (0,1 M€), le résultat courant s’élève à -418 k€. Après prise en compte d’un résultat exceptionnel de 0,4 M€, stable par rapport à l’exercice précédent, et d’une charge d’impôts de 0,2 M€, le résultat net ressort à -278 k€.

Trésorerie disponible de 17,9 M€

Au 31 mars 2022, Entech affiche une situation financière saine avec des fonds propres de 26,8 M€ et une trésorerie disponible de 17,9 M€. Les 23,4 M€ nets levés lors de l’IPO en octobre 2021 ont permis de financer la forte croissance de l’activité qui s’est traduite par une augmentation du BFR de 6,6 M€ (dont 1,9 M€ de stocks stratégiques) et la poursuite des investissements (+2 M€), principalement en R&D, sans augmenter la dette financière qui reste quasi stable à 10,5 M€ (vs 10,1 M€ au 31.03.21).

Perspectives : croissance soutenue

Sur l’exercice en cours, le carnet de commandes et le pipeline commercial permettent d’anticiper une croissance soutenue notamment grâce à des projets de plus en plus significatifs. Entech confirme ainsi ses objectifs moyen-terme 2025 (exercice clos le 31 mars 2026) d’un chiffre d’affaires d’environ 130 M€ et d’une marge d’EBITDA de l’ordre de 20%.