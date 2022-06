Grand Lyon Habitat dans la liste restreinte du prix solaire IEA SHC 2022

Parmi les quatre nominations envisagées pour le PRIX SOLAIRE SHC 2022 du programme de chauffage solaire de l’Agence internationale de l’énergie (IEA SHC), le bailleur social Grand Lyon Habitat, qui s’appuie sur l’expertise du bureau d’études Tecsol, a toutes ses chances de tirer son épingle du jeu. Le prix sera remis le 26 septembre prochain lors de l’EuroSun 2022 à Kassel, en Allemagne.

Le projet Grand Lyon Alpes, région Auvergne Rhône Alpes, Habitat montre l’intérêt des installations solaires thermiques et sert d’exemple aux autres bailleurs sociaux. Grand Lyon Habitat (GLH) a une longue histoire du logement social depuis sa création en 1920. Cet organisme est aujourd’hui le premier bailleur social de Lyon et gère plus de 27 000 logements. Grand Lyon Habitat est un pionnier du développement durable et offre des logements abordables aux personnes économiquement défavorisées.

450 MWh de réductions de gaz

GLH a équipé trois sites résidentiels, totalisant 1 062 appartements, d’installations solaires thermiques à grande échelle. La mise en service des installations des trois résidences s’est échelonnée entre septembre 2018 et octobre 2019. Les installations solaires de ces trois résidences totalisent 895 m² de capteurs et ont produit en moyenne 440 MWh en 2021, selon un suivi détaillé. Le projet Grand Lyon Habitat d’équiper plusieurs de leurs logements en solaire thermique, avec le soutien financier du “Fond Chaleur” de l’ADEME, permet de réduire la consommation de gaz de 1 062 logements. En 2021, les réductions de gaz ont été de près de 450 MWh. Ce remplacement des combustibles fossiles par des énergies renouvelables réduit les factures énergétiques des habitants, ce qui est significatif compte tenu de la forte hausse des coûts énergétiques prévue pour l’avenir. De plus, l’utilisation d’un système de télésurveillance permet de chiffrer précisément les économies de gaz réalisées, de vérifier le bon fonctionnement des installations et de dépanner rapidement, par exemple pour réduire les risques de détérioration de l’installation dus au gel ou à la surchauffe des systèmes.

Le logement social à l’honneur

GLH est donc en lice pour recevoir le prix solaire SHC. Ce dernier est décerné à un individu, une entreprise ou une institution privée/publique qui fait preuve d’un leadership ou de réalisations exceptionnels dans le domaine du chauffage et du refroidissement solaires et soutient le travail de l’IEA SHC. Le prix de cette année récompensera ainsi un projet de chauffage ou de refroidissement solaire visant à réduire la consommation d’énergie et les coûts dans les logements sociaux et sera présenté par le président du comité des prix, Ken Guthrie, lors de la conférence EuroSun à Kassel, en Allemagne, du 26 au 29 septembre 2022. Le récipiendaire du Solar Award 2022, outre GLH en France, pourrait venir d’Australie, de Namibie ou d’Afrique du Sud. A suivre…