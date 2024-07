Pour profiter de la technologie du module LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black, un distributeur : Domos Green Energy

Domos Green Energy accueille l’événement de lancement du LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black et devient le distributeur exclusif en France de ce module photovoltaïque.

LONGi vient d’annoncer que Domos Green Energy est devenu le partenaire exclusif du Hi-MO X6 Artist Ultra Black lors de l’événement de lancement officiel à Aix-en-Provence. Ce nouveau module bi-verre doté de la technologie back contact et d’un aspect noir pur à 360 degrés a été présenté à un groupe sélectionné d’installateurs de systèmes photovoltaïques résidentiels. Sur place, les invités ont eu l’occasion de recevoir une formation sur le nouveau module haut de gamme et de découvrir le nouveau programme LONGi Installers Club qui offre des avantages tels que des récompenses pour les installations, des programmes de formation spéciaux et des support marketing. « Nous avons choisi ce partenariat avec LONGi car c’est un leader du marché et de l’innovation, et nous croyons fermement au potentiel du module Ultra Black et à la valeur ajoutée qu’il peut apporter au marché français. Ce panneau Premium se distingue par ses performances exceptionnelles et son design esthétique qui répond parfaitement aux attentes des consommateurs modernes. En intégrant ce produit à notre portefeuille, nous pouvons fournir une solution solaire de premier ordre, renforçant ainsi notre réputation et notre positionnement sur le marché. » précise Laurent Arias, PDG de Domos Green Energy.

Le Hi-MO X6 Artist Ultra Black débarque en France

Domos Green Energy prévoit de déployer les panneaux photovoltaïques Ultra Black sur l’ensemble du territoire français, en ciblant principalement des projets haut de gamme. Avec ce partenariat exclusif, le distributeur souhaite proposer un kit Premium comprenant le panneau Ultra Black, afin de répondre aux attentes élevées de ses clients en matière de qualité et de performance. Ce partenariat vise à renforcer leur position sur le marché en tant que fournisseur de solutions solaires haut de gamme et leur permet de se démarquer par l’innovation. « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Domos Green Energy. L’événement de lancement marque une étape importante puisque nous présentons notre module innovant bi-verre doté de la technologie “back contact”, connu pour son aspect noir pur à 360 degrés et ses performances supérieures. Domos Green Energy, avec sa forte présence sur le marché, est le partenaire idéal pour proposer ce produit haut de gamme aux clients français. Ce partenariat ne renforce pas seulement notre position sur le marché, mais garantit également que les installateurs et les propriétaires reçoivent une solution solaire de haute qualité et esthétiquement attrayante. » ajoute Christophe Girardeau, Directeur commercial de LONGi en France.

Encadré

Une prime à l’esthétique

L’esthétique est particulièrement importante sur le marché résidentiel, car les propriétaires souhaitent des solutions qui s’intègrent harmonieusement au design de leurs propriétés. Un panneau solaire bien conçu, tel que le Hi-MO X6 Artist Ultra Black, préserve l’attrait visuel des toits tout en offrant des performances énergétiques optimales. Ainsi, l’intégration esthétique des panneaux solaires est un facteur crucial dans les décisions d’achat des clients résidentiels.