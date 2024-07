Ã‰lectricitÃ© en Allemagne : TotalEnergies lance un nouveau projet de stockage par batteries de 100 MW / 200 MWh

TotalEnergies a pris la décision finale d’investissement (FID) d’un projet de stockage d’électricité par batteries de 100 MW / 200 MWh situé à Dahlem, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il s’agit du premier projet approuvé par TotalEnergies qui provient du pipeline de Kyon Energy, le principal développeur de systèmes de stockage par batteries d’Allemagne que la Compagnie a récemment acquis, en février 2024. Ce projet, dont l’investissement total s’élève à plus de 75 millions d’euros, bénéficiera de l’expertise de SAFT, la filiale de TotalEnergies spécialisée dans les batteries, qui fournira au projet sa technologie de stockage d’électricité de dernière génération (containers iShift LFP / lithium-fer-phosphate).

La mise en service commerciale de cette unité est prévue pour le second semestre 2026, et la startup Quadra Energy, l’un des leaders allemands de l’agrégation de production d’électricité renouvelable acquis par TotalEnergies en octobre 2023, valorisera sur les marchés d’électricité la flexibilité apportée par ces batteries. « Cette décision d’investissement témoigne de l’accélération de notre développement intégré sur le marché allemand de l’électricité, le plus grand d’Europe. Pour valoriser ce projet de batteries, nous tirerons parti des synergies entre nos équipes dédiées à l’électricité : SAFT fournira les batteries, Kyon Energy pilotera le développement et Quadra Energy valorisera cette nouvelle capacité », a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « Tous nos investissements récents en Allemagne témoignent de notre engagement résolu vis-à-vis de la décarbonation de l’électricité et de l’industrie du pays. »