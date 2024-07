Art, architecture et solaire : le MusÃ©e Guggenheim Bilbao installe des panneaux solaires sur son toit

En cet été 2024, le Musée Guggenheim Bilbao présente l’installation de 300 panneaux solaires sur son toit, qui permettront d’économiser environ 5 % de la consommation totale d’électricité du Musée et couvriront tous les besoins en éclairage des galeries d’exposition. Les panneaux solaires ont été installés sur les deux plus grands toits de manière à être invisibles du ciel et la rue. Ils sont parfaitement intégrés à l’architecture. Un sacré challenge !

Préserver la singularité architecturale du magnifique bâtiment qui abrite le Guggenheim a en effet été un défi majeur dans la mise en œuvre de ce projet, et tous les détails, depuis la conception à l’installation en passant par l’harmonisation avec d’autres éléments, comme les puits de lumière, ont été approuvés par l’architecte Frank Gehry et la Ville de Bilbao. Cette installation complète le projet de panneaux solaires du Musée Guggenheim Bilbao, lancé en janvier de cette année avec l’installation de 90 panneaux photovoltaïques sur le stockage extérieur du Musée qui fournissent actuellement en moyenne 30 % de la demande électrique totale de ce bâtiment. Les jours ensoleillés, les panneaux couvrent tous les besoins électriques de l’entrepôt.

Le solaire pour réduire l’empreinte carbone

L’installation photovoltaïque sur les toits du bâtiment de Bilbao est l’une des actions contenues dans le plan de durabilité environnementale 2024-2025, qui comprend l’engagement à œuvrer pour la neutralité carbone de l’établissement d’ici 2030. Ce projet est financé par les fonds européens NextGenerationEU—

géré par l’Agence Basque de l’Energie. Au niveau mondial, le Musée Guggenheim Bilbao a été le premier musée à mesurer son empreinte carbone

—y compris les émissions indirectes— et de rendre publique la mesure. C’est l’une des principales initiatives que le Musée a mises en œuvre depuis 2019. Il a, depuis, progressivement élargi son périmètre. L’empreinte carbone complète de toutes les expositions, y compris la logistique et la muséographie, a été calculée depuis 2022. En 2023, l’empreinte du Musée était de 2 561,84 tonnes de CO2, soit 12 % de moins que la moyenne annuelle de la période 2019-2022 en raison des différentes mesures prises. Le but ultime est de calculer les émissions directes et indirectes de toutes les opérations du Musée d’ici la fin des deux années de la période (2024-2025), y compris les événements, les programmes publics, le restaurant et le magasin.

Encadré

Acheter de l’électricité à partir de sources d’énergie 100% renouvelables

Depuis le 1er juin 2024, 100 % de l’électricité fournie au Musée est issue de sources d’énergie durable ce qui lui permet de réduire son empreinte carbone de plus d’un tiers.