Pour la troisiÃ¨me fois consÃ©cutive, la Ville de Paris renouvelle et renforce sa confiance Ã  PlÃ¼m Ã©nergie

Le fournisseur Plüm énergie a remporté, pour la troisième fois consécutive, un appel d’offres public lancé par la Mairie de Paris. En effet, depuis le 1er janvier 2018, Plüm énergie fournit en électricité 100% verte et 100% locale les bâtiments et équipements publics de la capitale. Un approvisionnement qui va désormais se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2024. Ce partenariat se voit par ailleurs renforcé via l’augmentation du périmètre fourni par Plüm énergie, tant en termes de taille que de typologie de sites. De quoi marquer la réelle volonté de la Ville de Paris de s’engager toujours davantage dans la transition écologique, tout en soutenant un fournisseur alternatif.

La ville de Paris a retenu l’offre de Plüm énergie – qui s’est démarquée une fois de plus de celles proposées par ses concurrents dans le cadre de cet appel d’offres, notamment grâce à l’ergonomie de son portail de gestion – pour la fourniture en électricité verte d’origine française de 9500 bâtiments et équipements publics de la capitale. Ce contrat est valable pour les deux prochaines années et a débuté le 1er janvier 2022. Un choix qui s’inscrit dans la durée puisque le fournisseur avait déjà remporté certains lots de ce marché public pour les périodes 2018- 2019 et 2020-2021.

Paris : une ville française pionnière dans la transition énergétique

Cet appel d’offres de fourniture électrique a été lancé conjointement par la Ville de Paris, Paris Musées et le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris et découpé en quatre lots selon des critères de provenance de l’énergie. Plüm énergie a ainsi été retenu pour trois de ces lots : une prestation représentant 200 GWh/an (équivalent à l’énergie nécessaire pour alimenter 50 000 foyers), soit plus du double du précédent marché qu’avait remporté le fournisseur auprès de la Mairie de Paris. Parmi les sites approvisionnés par Plüm énergie en électricité verte et locale : l’Hôtel de Ville et les mairies d’arrondissement, des bâtiments municipaux comme des crèches, des écoles, des musées ou ateliers beaux-arts, des complexes sportifs mais également des fontaines… et même quelques boulodromes ! Si la grande majorité de ces sites sont approvisionnés en direct producteur, Plüm énergie va désormais plus loin, en intégrant pour la première fois la production électrique de la Ville de Paris elle-même à son périmètre de fourniture. Exemple avec le Stade Jean Bouin : disposant d’une petite centrale solaire, ce haut-lieu rugbystique du 16ème arrondissement pourra ainsi être alimenté en autoconsommation !

Plüm énergie : une équipe et des technologies clients de pointe pour maîtriser l’électricité verte des collectivités

« Paris est l’une des villes les plus impliquées de France en matière de transition énergétique. Pour preuve, ce fut notre tout premier client sur le marché des collectivités. Aujourd’hui, nous sommes fiers de cette confiance renouvelée, affirmation de la relation de proximité que nous avons su lier avec les équipes municipales depuis plus de 4 ans » explique Vincent Maillard, co-fondateur et président de Plüm énergie. « Encore trop nombreux sont les marchés publics n’intégrant toujours aucune dimension environnementale ou locale, se contentant – dans le meilleur des cas – de verdir leur approvisionnement avec des garanties d’origine peu exigeantes. Notre vocation est d’avancer aux côtés des collectivités, main dans la main, en leur donnant la possibilité de mieux maîtriser leur consommation mais aussi de soutenir des producteurs locaux développant de nouveaux sites de production d’énergie renouvelable » ajoute-t-il. Devenu un acteur de référence auprès des collectivités territoriales et des syndicats d’énergies (le fournisseur, plébiscité pour son espace client, étant en tête du baromètre fournisseurs CLEEE/FNCCR-territoire d’énergie auprès des acheteurs publics), Plüm énergie fournit déjà plusieurs régions et départements français : l’Indre-et-Loire, la Nièvre, la Loire, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Savoie, le Calvados, le Puy-de-Dôme, la Gironde, ou encore la Bourgogne-Franche-Comté.