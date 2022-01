Proparco soutient l’engagement de GreenYellow en faveur de la production d’EnR en Asie du Sud-Est

Grâce à un investissement de 25 millions de dollars, Proparco contribuera au développement par GreenYellow de petites centrales solaires décentralisées pour des clients commerciaux et industriels en Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam. Pour un total estimé de 140 MWc !

Créé en 2007, GreenYellow est un acteur français de la transition énergétique, spécialisé dans la production solaire photovoltaïque décentralisée, l’efficacité énergétique et les services énergétiques. Il est actuellement présent dans 16 pays en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud.

« Une première collaboration qui n’est que le début d’une relation à long terme »

GreenYellow exploite des centrales solaires dédiées et vend de l’énergie solaire à ses clients. Cela permet à ces derniers de réduire leur dépendance à l’électricité produite à partir de gaz et de charbon tout en leur offrant de fortes économies sur le coût de l’énergie. L’investissement de 25 millions de dollars de Proparco porte sur un total estimé de 140 MWc de capacité solaire installée et soutiendra l’ambitieuse stratégie de croissance de GreenYellow en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. Cet investissement permettra à GreenYellow d’accroître sa capacité à fournir de l’électricité d’origine solaire à des entreprises, principalement des détaillants alimentaires et des sociétés de fabrication.

“Proparco est heureux d’initier un partenariat à long terme avec GreenYellow, avec l’ambition d’offrir une énergie propre, fiable et abordable aux entreprises en Asie. Proparco et GreenYellow partagent la même vision : promouvoir des solutions énergétiques durables et économiquement viables permettant aux entreprises d’accélérer leur transition vers leurs engagements ” net zéro ”. En tant que partenaires, nous sommes convaincus que cette première collaboration n’est que le début d’une relation à long terme mutuellement bénéfique” a déclaré Grégory Clemente, Directeur général.

Le rôle majeur de la production décentralisée d’énergie solaire pour lutter contre le réchauffement climatique

“Aujourd’hui, GreenYellow est fier de s’associer à une institution financière française aussi réputée que Proparco, dans l’une de nos régions les plus dynamiques. La réalisation de cette transaction confirme la maturité et le potentiel de croissance des projets solaires d’autoconsommation en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. Nous sommes convaincus que la production décentralisée d’énergie solaire jouera un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone des pays du monde entier, et en particulier en Asie du Sud-Est. Je tiens à remercier chaleureusement Proparco pour sa confiance qui confirme la pertinence de notre stratégie de croissance et de notre modèle économique” a conclu Otmane Hajji, fondateur et Président de GreenYellow.