Pas dâ€™augmentation de prix pour lâ€™offre de batterie virtuelle de Mylight Systems !

Les prix de l’énergie explosent partout dans le monde. Le secteur de l’énergie connaît actuellement une période très chahutée, avec une augmentation exponentielle des prix de l’énergie. Afin de conserver la meilleure rentabilité pour ses clients autoconsommateurs, MyLight Systems n’augmente pas ses prix de batterie virtuelle et maintient une offre de fourniture d’électricité identique au Tarif Régulé de Vente d’Électricité (TRV). L’autoconsommation solaire avec la batterie virtuelle de MyLight Systems, s’impose comme la meilleure solution pour lutter contre la hausse du prix de l’électricité.

L’énergie s’échange sur toute la planète sous différentes formes : électron, baril de pétrole, gazoduc, train de charbon, bois etc… Ces flux physiques sont la résultante de milliers d’échanges entre les différents producteurs, négociants, fournisseurs et consommateurs dans tous les pays. Il en résulte un prix de référence, publié par les bourses d’échanges. La principale bourse de l’électricité en Europe s’appelle EEX. Elle publie quotidiennement un prix de référence pour les différents pays Européens. Ce prix de référence a été multiplié par 8 ces 6 derniers mois Cette hausse dont les médias parlent quotidiennement est venue affecter la rentabilité des fournisseurs d’énergie. C’est également celle-ci qui menace le pouvoir d’achat. Mais comment maitriser sa facture alors que l’électricité est à la fois indispensable à nos modes de vie moderne et aussi la clé pour construire le monde décarboné de demain ? La vision de MyLight Systems est de fournir des produits et services permettant à chacun de ses clients de consommer sa propre production d’énergie verte, tout en faisant des économies.

Le tarif d’électricité proposé demeure toujours identique au TRV

Assurer la rentabilité de l’investissement de ses clients autoconsommateurs est donc au cœur de l’engagement de MyLight Systems. Choisir une installation photovoltaïque MyLight Systems c’est produire, consommer et surtout optimiser sa propre énergie grâce à l’algorithme GreenPlay, afin de soutirer le minimum d’électricité au réseau. Tous les kWh produits n’ont pas pu être consommés ? Ils sont stockés dans votre batterie virtuelle MySmartBattery et restitués intégralement toutes taxes comprises sur votre facture d’électricité du client. Enfin, si la production de la centrale photovoltaïque n’est pas suffisante pour couvrir l’intégralité des besoins d’électricité, MyLight Systems vous fournit le complément avec de l’énergie verte. MyLight Systems offre donc une solution globale aux autoconsommateurs sur laquelle repose la rentabilité de leur installation solaire. Il est donc essentiel pour MyLight de toujours renforcer la confiance de ses clients et de maintenir son offre. En 2022, les prix de batterie virtuelle ne changent pas et le tarif d’électricité proposé toujours identique au TRV. L’offre MyLight Systems d’autoconsommation avec batterie virtuelle permet aux clients de se protéger de cette crise de l’énergie.

Encadré

C’est quoi une batterie virtuelle ?

Une batterie virtuelle est un stockage cloud d’électricité qui permet d’épargner l’électricité produite pour l’utiliser plus tard. La maison va donc pouvoir consommer 100 % de sa production photovoltaïque. Mais pourquoi un stockage dit “virtuel“ ? Il n’y a pas de batterie physique, le stockage se fait grâce au réseau français, le meilleur du monde ! La spécificité de l’offre MyLight Systems ? L’énergie solaire produite sera comptabilisée en temps réel par votre coffret connecté à vos panneaux solaires et vous pourrez la réutiliser sans devoir la racheter. Le kWh stocké puis restitué est alors déduit toutes taxes comprises de votre facture d’électricité ! Enfin, si la production de la centrale photovoltaïque n’est pas suffisante pour couvrir l’intégralité des besoins d’électricité, MyLight Systems fournit le complément avec de l’énergie verte.