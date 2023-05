Pour la premiÃ¨re fois en 2023, le solaire Ã©clipse la production de pÃ©trole en matiÃ¨re dâ€™investissement

Selon un nouveau rapport de l’AIE et avec 1 700 milliards de dollars en 2023, les investissements dans les technologies énergétiques propres dépassent considérablement les dépenses consacrées aux combustibles fossiles. Raison première : les problèmes de sécurité suscités par la crise énergétique mondiale renforcent l’élan en faveur d’options plus durables.

Selon le dernier rapport de l’AIE sur l’investissement énergétique mondial, environ 2 800 milliards de dollars devraient être investis dans le monde dans le domaine de l’énergie en 2023, dont plus de 1 700 milliards de dollars devraient être consacrés aux technologies propres, notamment les énergies renouvelables, les véhicules électriques, l’énergie nucléaire, les réseaux, le stockage, les carburants à faibles émissions, les pompes à chaleur et les améliorations de l’efficacité. Le reste, un peu plus de 1 000 milliards de dollars, va au charbon, au gaz et au pétrole.

« L’énergie propre évolue plus rapidement que beaucoup de gens ne le pensent »

Les investissements annuels dans les énergies propres devraient augmenter de 24 % entre 2021 et 2023, tirés par les énergies renouvelables et les véhicules électriques, contre une augmentation de 15 % des investissements dans les combustibles fossiles sur la même période. Mais plus de 90 % de cette augmentation provient des économies avancées et de la Chine, ce qui présente un risque sérieux de nouvelles lignes de partage dans l’énergie mondiale si les transitions énergétiques propres ne s’accélèrent pas ailleurs. “L’énergie propre évolue rapidement – plus rapidement que beaucoup de gens ne le pensent. Cela est clair dans les tendances d’investissement, où les technologies propres s’éloignent des combustibles fossiles », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. « Pour chaque dollar investi dans les combustibles fossiles, environ 1,7 dollar est désormais consacré à l’énergie propre. Il y a cinq ans, ce ratio était de un pour un. Un exemple brillant est l’investissement dans le solaire, qui devrait dépasser pour la première fois le montant des investissements consacrés à la production de pétrole.

Des utilisations finales plus électrifiées

Menées par l’énergie solaire, les technologies électriques à faibles émissions devraient représenter près de 90 % des investissements dans la production d’électricité. Les consommateurs investissent également dans des utilisations finales plus électrifiées. Les ventes mondiales de pompes à chaleur ont connu une croissance annuelle à deux chiffres depuis 2021. Les ventes de véhicules électriques devraient bondir d’un tiers cette année après avoir déjà bondi en 2022. Les investissements dans les énergies propres ont été stimulés par divers facteurs ces dernières années, notamment des périodes de forte croissance économique et de volatilité des prix des combustibles fossiles qui ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité énergétique, en particulier après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un soutien politique accru par le biais d’actions majeures telles que la loi américaine sur la réduction de l’inflation et des initiatives en Europe, au Japon, en Chine et ailleurs ont également joué un rôle.

Moins de 5%, tel était le faible pourcentage des dépenses en capital de l’industrie pétrolière et gazière dans les alternatives en 2022

Les dépenses en amont du pétrole et du gaz devraient augmenter de 7 % en 2023, les ramenant aux niveaux de 2019. Les quelques compagnies pétrolières qui investissent plus qu’avant la pandémie de Covid-19 sont pour la plupart de grandes compagnies pétrolières nationales du Moyen-Orient. De nombreux producteurs de combustibles fossiles ont réalisé des bénéfices records l’année dernière en raison de la hausse des prix du carburant, mais la majorité de ces flux de trésorerie est allée aux dividendes, aux rachats d’actions et au remboursement de la dette – plutôt que de revenir à l’approvisionnement traditionnel. Néanmoins, le rebond attendu des investissements dans les combustibles fossiles signifie qu’ils devraient augmenter en 2023 pour plus que doubler les niveaux nécessaires en 2030 dans le scénario zéro émission nette de l’AIE d’ici 2050. La demande mondiale de charbon a atteint un niveau record en 2022, et les investissements dans le charbon cette année devraient atteindre près de six fois les niveaux envisagés en 2030 dans le scénario net zéro. Les dépenses en capital de l’industrie pétrolière et gazière dans des alternatives à faibles émissions telles que l’électricité propre, les carburants propres et les technologies de capture du carbone représentaient moins de 5% de ses dépenses en amont en 2022. Ce niveau a peu changé par rapport à l’année dernière – bien que la part soit plus élevée pour certaines des plus grandes entreprises européennes.

Intensifier le financement privé pour l’énergie propre dans les économies émergentes

Les plus grands déficits d’investissement dans les énergies propres se situent dans les économies émergentes et en développement. Il existe des points positifs, tels que des investissements dynamiques dans le solaire en Inde et dans les énergies renouvelables au Brésil et dans certaines parties du Moyen-Orient. Cependant, l’investissement dans de nombreux pays est freiné par des facteurs tels que des taux d’intérêt plus élevés, des cadres politiques et des conceptions de marché peu clairs, une infrastructure de réseau faible, des services publics en difficulté financière et un coût élevé du capital. La communauté internationale doit faire beaucoup plus, en particulier pour stimuler les investissements dans les économies à faible revenu, où le secteur privé hésite à s’aventurer. Pour aider à résoudre ce problème, l’AIE et la SFI publieront le 22 juin un nouveau rapport spécial sur l’intensification du financement privé pour l’énergie propre dans les économies émergentes et en développement.