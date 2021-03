Pour la 8Ã¨me annÃ©e consÃ©cutive, EuPD Research a dÃ©cernÃ© le label Â« Top Brand PV Â» Ã  Q CELLS

Q CELLS est un des trois seuls fabricants de panneaux à se voir récompensé du label « Top Brand PV » pendant huit années d’affilée en Europe. L’entreprise a également été récompensée du même label en Australie pour la sixième année de suite, ce qui permet d’établir des fondations solides pour la marque dans le but d’accélérer la transformation de Q CELLS en fournisseur intégral de solutions énergétiques.

La réputation de qualité et de confiance de Q CELLS transparaît une fois de plus. En effet, Q CELLS a eu l’honneur de se voir décerner le label « Top Brand PV 2021 » par EuPD Research, l’institut de recherche de renommée internationale, pour la huitième année consécutive en Europe et pour la sixième année consécutive en Australie.

Un label prestigieux

Le label « Top Brand PV » est l’une des certifications les plus reconnues et les plus prestigieuses dans l’industrie solaire mondiale, et les plus prestigieuses de l’industrie solaire mondiale et constitue une marque réputée de fiabilité et de confiance PV. Le sceau est décerné aux entreprises qui reçoivent d’excellents commentaires et évaluations dans le cadre de l’enquête «Global PV InstallerMonitor» d’EuPD Research, qui compile les opinions des installateurs solaires participants situés sur un certain nombre de marchés solaires de premier plan. En conservant le label « Top Brand PV 2021 », Q CELLS a prouvé une nouvelle fois son excellente réputation de marque pour la qualité et la fiabilité de produits qui a été construite durant 20 ans dans l’industrie. Stimulée par cette reconnaissance indépendante de la puissance de marque de l’entreprise et de son succès économique dans l’industrie solaire mondiale, Q CELLS peut accélérer la transformation de son activité en fournisseur intégral de solutions énergétiques.

Un pas de géant pour devenir fournisseur intégral de solutions énergétiques

La division opérationnelle GES (Green Energy Solutions) gère l’activité en aval de Q CELLS et a des projets ambitieux pour 2021, à savoir développer et mettre en œuvre de nombreux projets d’énergie solaire à travers l’Europe et les États-Unis. Récemment, Q CELLS a vendu Roppey Solar, un parc solaire de 81 mégawatts (MW) à Cooke County, Texas (États-Unis), après avoir supervisé son développement et l’EPC (ingénierie, achats et construction). La division opérationnelle DES (Distributed Energy Solutions) de Q CELLS gère l’activité florissante de la vente d’énergie au détail. À partir de maintenant, Q CELLS fournit un service de vente d’énergie au détail en Allemagne et au Japon, et prévoit d’adapter et d’étendre sous peu ces services à d’autres pays. En Allemagne, Q CELLS propose un tarif Q.ENERGY, qui fournit de l’électricité verte à partir de sources 100 % renouvelables en Allemagne et en Autriche aux propriétaires de logements et aux PME. Avec ses services de sous-traitance d’électricité et de leasing solaire, Q CELLS offre également aux entreprises en Allemagne un accès à une électricité renouvelable produite sur leur propre toit, sans nécessiter d’investissement à l’avance.

Hee Cheul (Charles) Kim, PDG de Q CELLS, précise : « Q CELLS n’est plus un simple fabricant de panneaux solaires. Notre objectif est de garantir à nos clients de bénéficier de tous les produits et services dont ils ont besoin tout au long de leur parcours énergétique auprès d’une seule et même entreprise : Q CELLS. Fournir des solutions énergétiques abordables et intelligentes par le biais de la technologie et de l’innovation est l’un des principes clés de notre vision. »