Â« Cap Ã  lâ€™Est Â» : la nouvelle association du photovoltaÃ¯que alsacien recrute des adhÃ©rents

La nouvelle Communauté européenne alsacienne dispose de nombreux atouts en matière de solaire photovoltaïque : des installateurs compétents, une culture industrielle du solaire avec Voltec Solar, la reconversion de Fessenheim etc. Autant de raisons pour structure l’ensemble autour d’une association militante !

Suite à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, les partenaires du projet de territoire ont décidé de développer le solaire photovoltaïque. Un appel d’offres de 300 MW pour le Haut-Rhin a ainsi permis de faire émerger de grands projets. S’il profite plutôt aux grands développeurs, cet appel d’offres permet également de communiquer très positivement sur le photovoltaïque localement ; les petites entreprises en profitent donc également. Par ailleurs, il existe de grands projets industriels de production de panneaux solaires dans la Région comme le projet REC Solar à Sarreguemines ou le projet Belenos porté par Voltec Solar et Systovi.

Promouvoir et dynamiser le PV

Les conditions étaient donc réunies pour renforcer la filière photovoltaïque en Grand Est, il manquait cependant une structure pour dynamiser cette filière. Après deux ans de travail et d’actions, les acteurs locaux ont décidé de se structurer en association sous le nom de Cap à l’Est (Cap pour Collectif Alsace Photovoltaïque). L’assemblée générale constitutive a eu lieu le 17 mars dernier en présence d’une vingtaine de personnes à Colmar. Les entreprises membres fondateurs sont Enerios, France Solar, Eiffage Energie Systèmes, Aguisol, Ecosun Install, Sovec Energie, Axiome Energie, Eaton, Pilotage, Profil du Futur, Staubli, Sun’R Power et Voltec Solar. Les 6 premières sont membres du Conseil d’administration.

L’Association a pour objet de regrouper des acteurs (entreprises, institutions, organismes) de la filière photovoltaïque, prioritairement en Alsace pour :

Promouvoir le solaire photovoltaïque, fédérer les acteurs, leurs métiers et leurs compétences

Réunir et fédérer ses membres pour qu’ils se connaissent mieux et puissent échanger sur leurs enjeux marchés, techniques économiques, juridiques et assurantiels

Dynamiser le marché solaire photovoltaïque, au niveau de l’offre et de la demande

Promouvoir la formation professionnelle et accélérer la montée en compétence de la filière

Sensibiliser collectivement des utilisateurs, acheteurs, prescripteurs privés ou publics

Organiser des actions collectives à visée de communication et d’information

Rendre la filière et ses membres plus visibles, par tous moyens de communication physique ou digital et l’organisation d’évènements

Parler d’une seule et même voix auprès des instances locales, nationales, européennes

Une association qui recrute des adhérents

L’association a la volonté d’essaimer sur la Région Grand Est à moyen terme.

En janvier 2020, le collectif devenu aujourd’hui association, a organisé un salon à destination des entreprises industrielles et tertiaires qui a réuni 120 acteurs. En septembre 2020, une formation d’installateurs à destination de demandeurs d’emplois a permis de créer 6 emplois dans la filière photovoltaïque. De nombreuses autres actions sont prévues pour les prochains mois. L’association « Cap à l’Est » peut compter sur le soutien humain de la CCI Alsace Eurométropole et de la Région Grand Est. Par ailleurs, la Région Grand Est et l’ADEME GE via le dispositif Climaxion soutiennent fortement le développement du PV dans la Région. Ainsi, en 2020, la Région a soutenu 160 projets à hauteur de 1,4 millions € pour un total de 5,2 MW de projets installés sur toitures. Et « Cap à l’Est » de lancer un appel aux entreprises de la filière photovoltaïque située en Alsace. Un appel à rejoindre l’association pour promouvoir la filière sur le territoire régional et participer aux différents événements du réseau. Ensemble, plus fort…