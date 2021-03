Energie : un appel Ã  projets pour encourager lâ€™innovation des start-up et des opÃ©rateurs en Afrique

Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence française de développement, le programme Digital Energy Facility (DEF) lance un appel à projets le 6 avril 2021. Il s’adresse aux opérateurs énergétiques publics et aux start-up qui soutiennent l’innovation numérique dans le secteur de l’énergie en Afrique subsaharienne.

Soutenir la numérisation et la modernisation du secteur de l’énergie : c’est le but du programme Digital Energy Facility (DEF) qui lance un appel à projets annuel. En accord avec la Stratégie transition énergétique 2019-2022 de l’Agence française de développement (AFD), cette facilité entend soutenir l’intégration des sources d’énergie renouvelable dans les réseaux, accroître l’accès à l’énergie et améliorer les performances des opérateurs énergétiques, dans le but notamment de réduire les pertes techniques et commerciales.

Priorité à l’innovation

Après ce premier appel à projets lancé le 6 avril 2021, trois autres suivront. En ciblant les principaux acteurs de l’écosystème numérique et énergétique – les start-up d’une part et les opérateurs électriques publics en partenariat avec les fournisseurs de technologies et de services innovants d’autre part – le Digital Energy Challenge offrira un soutien direct au développement de solutions innovantes pour améliorer l’accès à l’énergie, ainsi que les performances des opérateurs énergétiques. Le premier appel à projets sera dédié aux pays d’Afrique subsaharienne et favorisera les technologies innovantes et les synergies et partenariats entre opérateurs énergétiques et acteurs du secteur privé, afin d’encourager le partage de savoir-faire et de bonnes pratiques.

Qui peut répondre ?

Le Digital Energy Challenge comporte deux catégories et est ouvert à différents acteurs du secteur de l’énergie :

Le Digital Energy Challenge pour les start-up cible les projets portés par des start-up locales en phase d’amorçage afin de soutenir le passage à l’échelle de leur innovation, ou la transformation numérique de leur activité, dans l’optique de permettre un meilleur accès à l’énergie et de meilleurs services énergétiques pour le réseau comme pour le grand public.

Le Digital Energy Challenge pour les opérateurs énergétiques cible les partenariats innovants entre les opérateurs et organisations publiques du secteur électrique et des acteurs du secteur privé, afin d’aider les opérateurs locaux à tester et diffuser les innovations numériques avec l’aide de fournisseurs de technologies et de services. Là encore, le but recherché est d’améliorer l’accès à l’énergie et les services énergétiques, sur le réseau comme auprès des consommateurs finaux.

Quels bénéfices pour les lauréats de ce challenge ?

Un soutien technique et financier sera offert à une douzaine de projets retenus chaque année, grâce au budget annuel de 1,5 million d’euros alloué par l’Union européenne. Les lauréats du challenge bénéficieront des avantages suivants :

Financement de projet : sous forme d’une subvention pour l’achat d’équipements et de logiciels, le financement de formations, voire de recrutements pour les start-up, ou pour couvrir l’achat des produits et services des fournisseurs de technologies partenaires pour les opérateurs publics ;

Assistance technique : sous forme d’appui à la gestion de projets, d’apport d’expertise stratégique et technique ou d’appui spécifique en matière de comptabilité et de reporting par exemple, pour tous les opérateurs publics lauréats et les start-up au cas par cas ;

Participation à un bootcamp : organisé par des experts sectoriels pour soutenir la mise en œuvre du projet, encourager les synergies entre les lauréats et partager les bonnes pratiques ;

Une visibilité accrue : grâce à des campagnes de communication pilotées par l’AFD en phase de sélection, lors de la cérémonie de remise des prix, du bootcamp et pendant un certain temps après ces évènements.

Quels sont les principaux critères d’éligibilité ?

Pour les deux catégories, qu’ils soient portés par des start-up ou des opérateurs publics, tous les projets doivent inclure comme élément central une composante numérique (télécommunication, informatique ou cloud). En outre, tous les projets doivent être innovants, soit intrinsèquement, soit au regard du marché local ou du pays d’opération. Enfin, les projets doivent être portés localement, c’est-à-dire que l’entreprise ou l’organisation porteuse du projet doit avoir son siège dans le pays du projet, ou à défaut disposer d’une équipe de pilotage locale.

Quels sont les domaines d’activités ciblés ?

Trois thèmes sont mis en avant dans chaque catégorie. Ils sont tous identifiés comme porteurs d’innovations dans les domaines du numérique et de l’énergie qui répondent aux besoins les plus critiques de ces secteurs. Ces thèmes seront revus chaque année. Pour la première année du challenge, les thèmes retenus sont :

Pour les start-up :

Services pour le réseau

Solutions énergétiques innovantes et propres pour les PME (utilisation à des fins productives)

Solutions numériques innovantes pour les entreprises de l’accès à l’énergie

Pour les opérateurs publics en partenariat avec des fournisseurs de technologies/services innovants :

Accès universel à l’énergie

Gestion de la qualité de service du réseau

Intégration des énergies renouvelables dans le réseau

Un dossier de candidature complet sera disponible à partir du 6 avril 2021.

