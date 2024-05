Autoconsommation collective : que vogue de compteurs en compteurs l’énergie décarbonée de La Cadène!

Un nouveau projet d’autoconsommation collective voit le jour à Toulouse ! SerenySun invite entreprises, commerçants et particuliers à consommer une énergie verte locale à tarif maîtrisé. Une opération comme une fleur de corail que le soleil arrose. Oh Toulouse!

Réduire sa facture d’électricité en consommant une énergie verte produite localement, telle est l’invitation lancée aux Toulousains par SerenySun. Après avoir signé un bail d’occupation des toitures avec INEA, foncière leader du green building et propriétaire des bâtiments du nouveau parc d’activité Arty Station au Nord de la ville, SerenySun, accélérateur des circuits courts de l’énergie et spécialiste de l’autoconsommation collective, lance une nouvelle communauté d’énergie renouvelable en Occitanie. Outre les occupants des bâtiments concernés, d’autres bénéficiaires – entreprises, commerces et particuliers – vont ainsi pouvoir consommer une énergie décarbonée produite par la centrale photovoltaïque de La Cadène.

Une couverture de 25 à 35% de la consommation d’énergie

Ce projet, ambitieux et vertueux, baptisé “Notre Énergie La Cadène”, est conçu sur le modèle de communauté d’énergie développé par SerenySun qui a déjà fait ses preuves sur d’autres territoires. Avec 3750 m2 de surface solarisée, la puissance de production annoncée pour la première phase du projet est de 824 kWc, permettant de fournir en énergie décarbonée jusqu’à 861 mégawattheures par an. Pour les participants (environ une trentaine de professionnels et une cinquantaine de particuliers pour cette première phase), cela peut représenter 25 à 35 % de leur consommation d’énergie et des économies substantielles sur leur facture énergétique. L’électricité verte produite localement est proposée à un tarif avantageux et surtout maîtrisé dans le temps. Si le raccordement de la centrale et la mise en service de la communauté d’énergie renouvelable sont prévus à l’automne 2024, SerenySun invite les intéressés à se faire connaître dès à présent, via un formulaire de contact disponible sur son site, pour pouvoir être parmi les premiers bénéficiaires. Particuliers, entreprises, commerces, établissements publics ou privés, vont pouvoir rejoindre cette communauté et prendre part à cet ambitieux projet sans aucune obligation d’investissement de leur part.

Partager l’énergie décarbonée avec les acteurs du territoire

Par cette nouvelle opération, SerenySun ambitionne de faire profiter au plus grand nombre des avantages des circuits courts de l’énergie. Selon Donald François, Président fondateur de SerenySun : « Aujourd’hui, de nombreux projets d’autoconsommation (ACC) sont développés partout en France : 379 projets d’ACC recensés par Enedis au 1er trimestre 2024, avec en moyenne 2 producteurs et 11 bénéficiaires. SerenySun entend accélérer les circuits courts de l’énergie et agir en faveur de la transition énergétique, parce que les besoins en énergie augmentent et que la transition est l’affaire de tous. Nous accompagnons les territoires pour développer des opérations de grande ampleur, réunissant des dizaines de participants aux profils mixtes, des projets ambitieux à fort impact pour le territoire. Notre expertise permet de gérer les projets de A à Z, depuis les études de faisabilité jusqu’à la gestion des communautés dans la durée, en passant par les étapes de structuration, réalisation des installations, contractualisation avec les participants. Grâce à notre technologie innovante éprouvée, nous permettons une répartition intelligente de l’électricité entre les participants afin d’optimiser chaque projet. “Notre Énergie La Cadène” permettra d’alimenter le quartier de la Cadène au nord de Toulouse ainsi qu’une grande partie de la commune d’Aucamville, aussi nous invitons les acteurs locaux intéressés à nous contacter dès à présent. »

“L’accès prioritaire à une énergie 100 % verte pour nos locataires”

Conformément à son plan stratégique, INEA poursuit le développement de Flex Park en régions et confirme son engagement pour contribuer à la neutralité carbone et sa volonté en tant qu’acteur de la transition énergétique. “Après “Notre Énergie La Soie” à Vaulx-en-Velin, “Notre Énergie La Cadène” à Toulouse est notre deuxième opération en partenariat avec SerenySun. Arty Station bénéficie d’un emplacement de choix, sur une zone très dynamique économiquement, le long de l’avenue des États-Unis, l’une des principales artères de la ville. Ses bâtiments certifiés BREEAM Construction niveau Very Good vont accueillir des centrales photovoltaïques en toiture. Ce projet assure à nos locataires l’accès prioritaire à une énergie 100 % verte, proposée à un tarif maîtrisé. » conclut Karine Dachary, Directrice générale adjointe d’INEA.

Encadré

Infos clés du projet

1 centrale photovoltaïque – 3750 m² de surface solarisée – 5 centrales à termes

Puissance 824 kWc pour 861 MWh/an – 3MWc à terme

Construction de la centrale photovoltaïque mai 2024

Raccordement et mise en service de la communauté d’énergie : hiver 2024