Hitachi Energy dÃ©veloppe et localise ses activitÃ©s en France

L’expansion du site de Massy et la croissance des effectifs témoignent de l’engagement d’Hitachi Energy en France. A la clé, des projets HVDC records et des solutions d’électronique de puissance avancées pour intégrer les énergies renouvelables tout en renforçant le réseau !

Hitachi Energy étend ses activités en France, confirmant l’engagement de l’entreprise à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques propres, notamment en s’appuyant sur ses technologies HVDC et d’électronique de puissance les plus avancées. Dans le cadre des projets en cours et à venir sur le territoire national, Hitachi Energy agrandit ses installations et poursuit son développement en matière de recrutement.

« Soutenir le développement des futurs réseaux électriques »

“À l’heure où la France et l’Europe accélèrent la transition énergétique pour atteindre leurs objectifs Net-Zéro d’ici à 2030, nous sommes fiers de réaliser cette expansion pour soutenir le développement des futurs réseaux électriques”, a souligné Andreas Berthou, responsable du segment HVDC au sein de l’entité Grid Integration d’Hitachi Energy. “Cela fait partie du prochain chapitre visant à soutenir la technologie HVDC et à poursuivre notre excellence opérationnelle qui nous aideront à répondre aux besoins croissants des marchés. Avec nos clients et nos partenaires, nous posons les bases d’un avenir énergétique durable pour tous”. L’expansion d’Hitachi Energy en France est également essentielle pour collaborer avec les clients, les partenaires et les universités afin de soutenir l’exécution et la livraison de son portefeuille actuel de projets en France. Au cours des cinq dernières années, l’organisation locale a été un acteur important sur le marché du HVDC, contribuant au développement de projets en France. La technologie de l’entreprise est reconnue dans le paysage français pour son rôle crucial dans la transmission d’énergie propre sur de longues distances avec des pertes minimales.

Favoriser l’intégration des EnR

L’entreprise a de nombreuses références dans l’approvisionnement de solutions avancées HVDC et d’électronique de puissance qui favorisent l’intégration des énergies renouvelables et améliorent la stabilité du réseau, entre autres :

- IFA2, une interconnexion HVDC de 1 000 MW qui permet à la France et au Royaume-Uni de partager leurs excédents d’électricité à faible empreinte carbone et d’améliorer la stabilité et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans les deux pays.

- Centre Manche 1 & 2, qui marquent une accélération du développement des parcs éoliens en mer et placent la France parmi les quelques pays européens qui construisent de grandes stations de conversion HVDC en mer.

- Golfe de Gascogne, première interconnexion électrique sous-marine entre la France et l’Espagne, qui renforce la capacité d’échange d’électricité et favorise l’intégration des énergies renouvelables.

- Sa.Co.I., un système HVDC multi-terminal bipolaire pour augmenter l’approvisionnement et améliorer le flux électrique sur la connexion entre le réseau principal de l’Italie et les îles de Corse et de Sardaigne.

L’approche holistique d’Hitachi Energy

Le gouvernement français prévoit d’importants investissements dans les projets d’énergies propres afin de multiplier par 10 la capacité renouvelable installée d’ici à 2050, pour atteindre 100 GW, et d’adapter les raccordements aux objectifs de sa politique énergétique. Des projets clés comme IFA2 et Centre Manche 1 & 2 préparent le terrain pour une infrastructure électrique robuste qui soutiendra la transition énergétique de la France et de l’Europe et contribuera à un avenir neutre en carbone. L’expansion française, combinée à des investissements mondiaux d’accroissement de capacités d’usine, répond à l’approche holistique d’Hitachi Energy en matière de conception, de planification et d’exploitation des réseaux électriques actuels et futurs avec des solutions d’électronique de puissance, telles que le courant continu haute tension, les compensateurs statiques, les convertisseurs de fréquence statiques, le courant continu moyenne tension, les solutions de stockage par batterie et les technologies de semi-conducteurs.