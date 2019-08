Digital Solar &Storage : lâ€™innovation au cÅ“ur du nouveau monde de lâ€™Ã©nergie les 5 et 6 novembre prochains Ã  Bruxelles

L’événement Digital Solar & Storage fait ses adieux au BMW World après de nombreuses années merveilleuses passées à Munich et se rend pour la première fois à Bruxelles les 5 et 6 novembre 2019 dans un nouveau lieu spectaculaire – le Brussels Environment HQ -, qui intègre un système photovoltaïque en façade et dispose d’une technologie de pointe en matière de gestion de l’énergie.

Cette conférence est l’occasion de partir à la rencontre de dirigeants qui disposent d’un fort potentiel en matière d’innovations numériques et de fournisseurs de solutions de stockage actifs dans l’énergie solaire ainsi que des représentants du nouveau Parlement européen et de la nouvelle Commission européenne pour discuter des derniers modèles commerciaux et des tendances du marché qui façonnent le nouveau monde de l’énergie basé sur le stockage et l’énergie solaires numériques.

La conférence couvrira un large éventail de sujets:

• Stockage d’énergie: technologie, politiques et mise à jour du marché

• Modèles commerciaux: que faut-il pour responsabiliser les clients – du trading pair à pair à la blockchain?

• Intelligence artificielle: comment gérer une Europe distribuée et alimentée à l’énergie solaire ?

• Couplage sectoriel: solaire numérique et stockage au-delà de l’alimentation

• Mobilité solaire: rôle du solaire numérique et du stockage dans le secteur des transports

• Réseau solaire intelligent: comment le solaire et le numérique peuvent profiter au réseau

• Le nouveau monde de l’énergie: stratégies des entreprises de services publics, du secteur pétrolier, des logiciels, des télécommunications et de l’automobile pour le monde de l’énergie décentralisée

• Prix Startup: Les idées les plus en vogue dans le domaine du stockage et de l’énergie solaire numérique

• Réunions de rapprochement B2B

Start-ups Awards : la compétition a démarrée le 1er août

Les défis de la transition énergétique sont multiples, de même que les solutions.La numérisation et le stockage constituant l’épine dorsale d’un nouveau monde énergétique, SolarPower Europe recherche à nouveau les idées les plus brillantes dans ce domaine. Les applications sont maintenant ouvertes, depuis le 1er août, aux start-ups actives dans le domaine de l’énergie solaire et du stockage numériques, qui ont une traction éprouvée et qui n’emploient pas plus de 20 salariés équivalent temps plein.

Le lauréat recevra un prix de 5 000 € (sponsorisé par Enerparc), une séance de coaching gratuite de BeeFounders, un lieu d’exposition gratuit pour les entreprises inaugurées au Smarter E Europe 2020 à Munich (sponsorisé par The Smarter E), un an d’adhésion gratuite à SolarPower Europe et beaucoup plus. Les finalistes auront la possibilité de monter sur scène le premier jour de la conférence et le gagnant sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu à La Fabbrica.

Plus d’infos…