Attribution du label Â« PÃ´le de compÃ©titivitÃ© Â» pour le pÃ´le DERBI

L’année 2024 commence bien pour le pôle de compétitivité DERBI installé à Perpignan. En effet, par courrier en date du 28 décembre 2023, le ministre délégué à l’industrie Roland LESCURE a renouvelé sa confiance au pôle en lui attribuant le label « Pôle de compétitivité » pour la période 2024-2026. Les représentants de l’Etat et de la Région souhaitent que le pôle DERBI affirme entre autres son positionnement d’acteur central pour l’accompagnement à l’innovation et au développement économique des 3 filières : Solaire – Gaz renouvelables et Réseaux énergétiques intelligents.

Suite à cette annonce, le pôle tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses financeurs, adhérents et partenaires pour leur soutien. Cette nouvelle période est l’occasion de renforcer l’ancrage de ses actions auprès des territoires – Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, métropoles et collectivités territoriales. C’est aussi accompagner ses adhérents de l’amont vers l’aval, de l’innovation au développement de produits et services dans un objectif de décarbonation.

Enfin, le pôle ambitionne d’être un partenaire européen reconnu en matière d’énergies renouvelables à travers son expertise dans 3 projets européens avec des partenaires Espagne-France-Portugal-Andorre (AgriPower, Ekate + et SharedH2). Les actions concrètes et la nouvelle feuille de route seront présentées lors de l’Assemblée Générale du pôle qui se tiendra le mercredi 24 avril à 2024 à Montpellier.