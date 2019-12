Pour apprendre, les premiers projets pilotes dâ€™autoconsommation collective de Bruxelles passent par les Ã©coles

Sun for Schools et l’APERe lancent, en partenariat avec Sibelga le gestionnaire de réseau local, deux projets pilotes d’autoconsommation collective à Bruxelles. Ces initiatives permettront de transformer des idées innovantes en solutions concrètes et fiables en faveur d’une transition énergétique accessible à tous. Quand l’apprentissage d’une technologie est lié à des lieux de savoir…

« Les communautés d’énergie forment un maillon de la transition écologique et solidaire voulue par le Gouvernement. Ces projets innovants et créatifs d’autoconsommation collective permettent de tirer le meilleur parti des énergies renouvelables et de réduire la précarité énergétique. Un ménage bruxellois, qui a son toit à l’ombre ou qui n’a pas les moyens de l’équiper, pourra ainsi quand même bénéficier de l’électricité solaire, écologiquement et financièrement plus avantageuse. » souligne le Ministre de l’Énergie Alain Maron.

Un cadre réglementaire

Pour ce faire, il faut cependant mettre en place un cadre légal et réglementaire. Ce qui a été fait ! Pour fixer le contexte légal, l’ordonnance Électricité Bruxelloise de juillet 2018 comporte deux nouveaux articles dont une définition de l’autoconsommation collective ainsi que la possibilité pour Bruxelles d’encadrer des projets pilotes innovants.

« Art. 89. L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne et basse tension.

Art. 90. Brugel a la possibilité d’adopter, pour une durée limitée dans le temps, des règles de marché et des règles tarifaires spécifiques pour des zones géographiques ou électriques délimitées. Ces zones sont développées spécifiquement par la réalisation de projets pilotes innovants et en particulier pour le développement de solution à la problématique de connexion des productions décentralisées par rapport aux réseaux de distribution. »

Connecter l’école à la communauté

Deux premiers projets ont été lancés, par Sun for Schools et l’asbl APERe, respectivement à l’école Saint-Augustin de Forest et à l’école Nos Bambins de Ganshoren. Alexandre Pirson, responsable de Sun for Schools, souligne que « la symbolique du principe d’autoconsommation collective est très belle. Le premier projet à Bruxelles se fera avec un établissement scolaire. En plus de mutualiser le surplus d’énergie renouvelable, ce projet contribuera à améliorer le lien social et la convivialité dans l’ensemble du quartier. Après avoir sensibilisé les élèves et rassemblé la communauté scolaire autour des énergies renouvelables via le projet Sun for Schools, on va un pas plus loin avec l’autoconsommation collective en connectant l’école avec la communauté qui l’entoure ! ».

L’APERe estime que « le projet de l’école Nos Bambins est l’occasion de démontrer la solidarité possible entre les personnes capables de placer des panneaux solaires, car elles sont propriétaires et disposent des finances suffisantes, et d’autres. Chacun bénéficiant de la complémentarité de l’autre. Plus que symbolique, l’enjeu est sociétal : l’énergie renouvelable est physiquement proche des citoyens, il devient naturel de les placer au centre de l’action. ».

25 clients intéressés

Pour cette expérience d’énergie partagée, Sibelga, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel en Région de Bruxelles-Capitale affiche sa volonté d’endosser un rôle de facilitateur neutre de marché dans ce domaine. Marie-Pierre Fauconnier, Directeur général de Sibelga l’explique : « Sibelga, en tant que moteur de la transition énergétique et partenaire de confiance, permet à différents acteurs d’entrer en contact et de se mobiliser pour le climat. » Jusqu’à présent, Sibelga a organisé, en partenariat avec les porteurs des projets, des séances d’information pour les voisins des écoles, à l’issue desquelles 25 clients ont marqué leur intérêt. « Nous relevons leurs index tous les quarts d’heure pour calculer la part du surplus que chacun consomme. Ceci, afin de faire des simulations et d’aider les porteurs de projets dans le choix d’une clé de répartition entre les différents membres de la communauté », précise Daphné Benzennou, experte de la transition énergétique pilotes pour que le cadre légal et règlementaire soit basé sur des expériences réelles et variées.

Encadré

Détails sur les deux écoles concernées par le projet pilote

École Saint-Augustin

Puissance des panneaux 22,68 kWc

Puissance de l’onduleur 20 kVA

Taux d’autoconsommation estimé : 36%

Propriétaire des panneaux : Sun For Schools (tiers-investisseur)

Gestionnaire de la communauté : Sun For Schools

École Nos Bambins

Puissance des panneaux 34,77 kWc

Puissance de l’onduleur 26 kVA

Taux d’autoconsommation estimé : 17%

Propriétaire des panneaux : Bruxelles Environnement (projet SolarClick)

Gestionnaire de la communauté : APERe (Asbl)

chez Sibelga. Pour Sibelga, il est important de démarrer rapidement des projets