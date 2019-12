In Sun We Trust lance le premier service anti-anarque dÃ©diÃ© aux installations solaires photovoltaÃ¯que

Alors que plus de 10 000 Français sont actuellement victimes d’une arnaque au photovoltaïque d’après le GPPEP, la start-up In Sun We Trust, tiers de confiance du photovoltaïque à destination des particuliers, lance le premier site dédié à la vérification des devis d’installations solaires : https://www.insunwetrust.solar/avis-devis. Ce service est gratuit et sans aucun engagement. Il permet à toutes celles et ceux qui ont sollicité un devis auprès d’un professionnel du photovoltaïque de vérifier qu’il est fiable, et que son offre et ses prix correspondent aux standards du marché.

Un réel déficit d’image

« Le secteur du solaire souffre d’un réel déficit d’image et de confiance qui est malheureusement trop souvent justifié. Entre études douteuses, devis hors de prix et explications alambiquées, il est difficile de trouver un professionnel honnête quand on envisage d’investir dans une installation photovoltaïque. Chez In Sun We Trust, nous constatons au quotidien que ces pratiques rendent les Français de plus en plus frileux vis-à-vis de l’énergie solaire résidentielle et cela pénalise le secteur dans son ensemble. C’est justement pour assainir cette situation que nous lançons ce service aujourd’hui. » explique David Callegari, Directeur Général et cofondateur d’In Sun We Trust.

Un service intuitif et accessible à tous en quelques clics

Ce nouveau service de vérification est gratuit, simple, sans aucun engagement et ne dure pas plus de 5 minutes.

Première étape :

Le comparateur se présente sous la forme d’un questionnaire interactif d’une dizaine de questions. Caractéristiques de la toiture, type de panneaux et estimation de leur production, prix et financement…, tous les volets d’un projet d’installation sont abordés. Au fur et à mesure de l’avancement du questionnaire, le comparateur émet des premiers avis sur le degré de confiance à accorder à l’installateur.

Deuxième étape :

À la suite du questionnaire et si le doute persiste, les utilisateurs ont la possibilité d’importer directement dans l’outil le devis qui leur a été proposé. Les promesses des installateurs et les prix proposés sont alors vérifiés avec précision par les équipes d’In Sun We Trust, qui donnent ensuite un avis définitif sur le degré de confiance à accorder au professionnel et à son devis.

Une question de confiance

En lançant ce nouveau service inédit en France, In Sun We Trust entend mettre à disposition de tous son expertise dans le photovoltaïque résidentiel pour redonner de la transparence au secteur du photovoltaïque. Une mission qui s’inscrit naturellement dans l’ADN de la start-up dont l’ambition est de favoriser le développement de la filière en France par la confiance.