Formation-PÃ´le DERBI / Autoconsommation : au cÅ“ur des Smart Microgrids Ã  Montpellier les 29 et 30 janvier prochains

Le pôle de compétitivité DERBI organise une formation dédiée à l’autoconsommation solaire au coeur des Smart Microgrids fin janvier au BIC de Montpellier . Cette formation sera dispensée par le professeur Jean-Luc Thomas du Conservatoire National des Arts et Métiers sur la Chaire d’Electrotechnique et par Didier Lafaille, chef de département, Direction des Réseaux de la Commission de Régulation de l’Energie. Au travers des volets qui seront abordés, les objectifs de l’action sont les suivants :

– Mieux connaître les technologies de réseaux de transport et de distribution

- Comprendre la réglementation en France et en Europe

- Assimiler les modèles technico-économiques de l’autoconsommation individuelle et collective

Au programme des 2 jours :

1/ Les réseaux électriques de transport et de distribution

2/ Les Microgrids : réseaux de quartiers versus réseaux traditionnels

3/ Les aspects réglementaires : Europe/France

4/ L’autoconsommation individuelle et collective (volet économique)

5/ L’autoconsommation individuelle et collective (volet technico-économique)

6/ L’autoconsommation individuelle et collective (aspect sociétal)

7/ Perspectives - Table ronde animée par le Professeur Jean-Luc Thomas

Cette formation s’adresse aux techniciens, ingénieurs de bureaux d’études, ingénieurs de développement, chefs de projets… Sa prise en charge est possible par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA).

<a href=”http://www.pole-derbi.com”>Plus d’infos…</a>