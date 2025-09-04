Poucharramet : le Groupe Valorem lance un financement participatif pour un projet photovoltaÃ¯que

Le lundi 1er septembre dernier a marquÃ© le lancement de parc solaire de Poucharramet, initiÃ© par le Groupe VALOREM en partenariat avec la municipalitÃ© et la Chambre d’Agriculture. Ce projet vise Ã redonner vie Ã des parcelles inexploitÃ©es depuis plus de 20 ans. Cette initiative permettra de rÃ©affecter les terres situÃ©es au sud de la commune Ã leur vocation agricole, grÃ¢ce Ã la production d’Ã©nergie verte et Ã la rÃ©introduction dâ€™un pÃ¢turage ovin sur le site.

Le chantier de cette centrale photovoltaÃ¯que sâ€™Ã©tendra sur 20 hectares clÃ´turÃ©s, dont 15 hectares Ã©quipÃ©s de panneaux. Ce dispositif inclut des Ã©quipements adaptÃ©s, tels quâ€™un tunnel-bergerie, des points dâ€™eau, ainsi quâ€™un dispositif de cÃ¢bles protÃ©gÃ©s. Une installation garantissant le bien-Ãªtre et la sÃ©curitÃ© des animaux, tout en facilitant leur surveillance, avec lâ€™ombre nÃ©cessaire en pÃ©riode de fortes chaleurs. Selon les estimations, la production de ce projet est estimÃ©e Ã 20 GWh par an, soit 20 % des besoins Ã©lectriques de la communautÃ© de communes CÅ“ur de Garonne.

Une Ã©pargne responsableÂ au service de la transition Ã©nergÃ©tique

Avec un objectif de 1,5 Mâ‚¬, cette campagne de financement participatif en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© est dÃ©diÃ©e au dÃ©veloppement du projet photovoltaÃ¯que de Poucharramet, en Haute-Garonne. Cette levÃ©e de fonds est rÃ©servÃ©e aux habitants du dÃ©partement d’implantation, la Haute-Garonne, et Ã ceux des dÃ©partements limitrophes : Hautes-PyrÃ©nÃ©es, Gers, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude et AriÃ¨ge. La participation au financement de ce projet est accessible en ligne aux Ã©co-Ã©pargnants, Ã partir de 100 â‚¬, aprÃ¨s une inscription prÃ©alable sur le portail en ligne, hÃ©bergÃ© sur la plateforme de Lendosphere.

Pour Max GRUA, Chef de projet du Groupe VALOREM : Â«Â Nous sommes fiers de mettre en place cette collecte de financement participatif pour accompagner la construction du parc solaire de Poucharramet. ImplantÃ©e sur des parcelles inexploitÃ©es depuis plus de 20 ans, cette future centrale solaire permettra de redonner vie Ã des terres tout en intÃ©grant un pÃ¢turage ovin. Cette initiative, conjuguant production dâ€™Ã©nergie renouvelable et retour Ã une vocation agricole, peut Ãªtre directement soutenue par les citoyens grÃ¢ce Ã lâ€™ouverture de ce financement participatif. Â»