GoodWe, le tout-en-un qui tombe Ã  pic

GoodWe lance en France une solution de stockage dâ€™Ã©nergie tout-en-un de 125 kW/261 kWh pour accompagner les producteurs dâ€™Ã©nergie dans leurs nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires. Pour rÃ©pondre aux attentes fortes du marchÃ©Â !

GoodWe a lancÃ© une solution de stockage dâ€™Ã©nergie tout-en-un Ã refroidissement liquide, spÃ©cialement conÃ§ue pour les applications commerciales et industrielles (C&I), offrant une puissance nominale de 125 kW et une capacitÃ© de stockage de 261 kWh.

Un produit sur mesure adaptÃ© aux nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires

La nouvelle sÃ©rie ESA 125kW/261kWh couvre un large Ã©ventail de cas dâ€™utilisation, tels que les usines, exploitations agricoles, stations de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques, complexes commerciaux et autres applications raccordÃ©es ou non au rÃ©seau. En intÃ©grant lâ€™onduleur (PCS), les cellules de batterie Li-Ion et leur systÃ¨me de gestion (BMS), ainsi que le systÃ¨me de gestion de lâ€™Ã©nergie (EMS) dans une seule armoire raccordÃ©e en couplage AC, la sÃ©rie ESA simplifie lâ€™installation, lâ€™exploitation et la maintenance, tout en offrant une flexibilitÃ© dans des extensions de capacitÃ©. Â«Â Les producteurs dâ€™Ã©nergie qui prÃ©parent la fin des projets Â«Â S21Â Â» en sâ€™intÃ©ressant aux nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires liÃ©s aux services rÃ©seau (lissage des pics, heures nÃ©gatives, vente dâ€™Ã©lectrons sur le marchÃ© spot, recharge VE…) pourront obtenir 250kVA et environ 500kWh de stockage (2h) sur un raccordement basse-tension avec seulement 2 unitÃ©s faciles Ã installer et exploiter, avec un support local composÃ©s dâ€™experts Â»Â prÃ©cise Gilles Lemagnen, Country Manager France. Cette architecture permet une Ã©volutivitÃ© allant de plusieurs centaines de kilowattheures Ã plusieurs mÃ©gawattheures, prenant en charge jusquâ€™Ã 15 unitÃ©s en parallÃ¨le pour une capacitÃ© totale atteignant 3,91 MWh en mode raccordÃ© au rÃ©seau. Â« La sÃ©rie ESA est conÃ§ue pour offrir les performances, la fiabilitÃ©, la sÃ©curitÃ© et lâ€™adaptabilitÃ© environnementale que les clients commerciaux et industriels attendent Â», a dÃ©clarÃ© Jie Zhang, Directeur GÃ©nÃ©ral de GoodWe Europe GmbH. Â« GoodWe a toujours innovÃ© dans le domaine du stockage, en dÃ©veloppant des solutions adaptÃ©es aux besoins du marchÃ© pour amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ© opÃ©rationnelle et garantir la sÃ©curitÃ© des investissements Ã long terme.

La sÃ©curitÃ© et la performance avant tout

Avec une emprise au sol compacte de seulement 1,47 mÂ² et une densitÃ© Ã©nergÃ©tique de 177,6 kWh/mÂ², lâ€™armoire ESA est idÃ©ale pour les sites oÃ¹ lâ€™espace est limitÃ©. Elle intÃ¨gre des cellules LFP (lithium fer phosphate) 314 Ah de fournisseurs de premier rang ainsi quâ€™une technologie avancÃ©e de refroidissement liquide, garantissant une homogÃ©nÃ©itÃ© thermique des cellules et modules mÃªme en conditions environnementales extrÃªmes. Supportant 6000 cycles et fonctionnant de -25Â°C Ã 55Â°C, cette solution est conÃ§ue pour une exploitation continue dans des applications Ã©nergivores. Le modÃ¨le ESA 125kW/261kWh a Ã©tÃ© testÃ© conformÃ©ment Ã la mÃ©thodologie UL 9540A, respectant les normes les plus strictes en matiÃ¨re dâ€™installation, de prÃ©vention incendie et de rÃ©ponse dâ€™urgence. BÃ©nÃ©ficiant de lâ€™expertise de GoodWe en solutions de sÃ©curitÃ© C&I, il intÃ¨gre une stratÃ©gie de protection en six couches, de la cellule au systÃ¨me complet, combinant mesures actives et passives. Des modules dâ€™extinction par aÃ©rosol sont intÃ©grÃ©s dans les packs de batteries et lâ€™armoire, qui est Ã©galement Ã©quipÃ©e de dÃ©tecteurs de fumÃ©e, capteurs thermiques et capteurs de gaz combustibles. La surveillance de lâ€™humiditÃ© au niveau des packs, avec dÃ©shumidification automatique, assure des conditions internes optimales, renforÃ§ant ainsi la fiabilitÃ© Ã long terme. Le systÃ¨me a Ã©tÃ© certifiÃ© par TÃœV Rheinland pour son adaptabilitÃ© environnementale complÃ¨te, confirmant sa fiabilitÃ© dans divers environnements climatiques, mÃ©caniques, chimiques, Ã©lectromagnÃ©tiques et spÃ©cifiques.

Projets en exploitation : Ã©volutivitÃ© et polyvalence

Le systÃ¨me ESA prend en charge divers modes de fonctionnement, dont lâ€™effacement de pointe, la gestion de la demande, la participation aux marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie et lâ€™alimentation de secours hors rÃ©seau. Son Ã©volutivitÃ©, avec jusquâ€™Ã 15 unitÃ©s en parallÃ¨le, le rend particuliÃ¨rement adaptÃ© Ã de multiples scÃ©narios. En mode raccordÃ© au rÃ©seau, combinÃ© par exemple avec les onduleurs de la gamme GT et le contrÃ´leur dâ€™Ã©nergie intelligent SEC3000C, il peut gÃ©rer jusquâ€™Ã 40 onduleurs de chaÃ®nes. Les premiers dÃ©ploiements commerciaux en Chine ont dÃ©jÃ permis de rÃ©duire significativement les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et dâ€™accÃ©lÃ©rer le retour sur investissement. Sur le site de production de GoodWe Ã Guangde, 9 armoires ESA 125kW/261kWh ont Ã©tÃ© installÃ©es en parallÃ¨le, Ã©tablissant une nouvelle rÃ©fÃ©rence pour le stockage C&I Ã grande Ã©chelle. Un autre projet Ã Deâ€™an, en Chine, associe 7 armoires ESA pour une capacitÃ© totale de 875 kW/1 827 kWh. DestinÃ© Ã lâ€™industrie des poids lourds, ce projet intÃ¨gre Ã©olien, solaire et stockage, constituant une premiÃ¨re nationale et un modÃ¨le pour les futurs parcs industriels intelligents et zÃ©ro carbone.