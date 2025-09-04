Enfinity Global obtient un financement de 316 millions d’euros pour des projets solaires de 276 MW en Italie

Enfinity Global, sociÃ©tÃ© spÃ©cialisÃ©e dans le domaine des Ã©nergies renouvelables, vient dâ€™annoncer la clÃ´ture financiÃ¨re rÃ©ussie de 316 millions d’euros pour la construction de huit centrales solaires Ã grande Ã©chelle en Italie. D’une capacitÃ© totale de 276 MW, les projets sont stratÃ©giquement situÃ©s dans les rÃ©gions de l’Ã‰milie-Romagne, de la Basilicate et du Latium. Les centrales solaires devraient Ãªtre pleinement opÃ©rationnelles d’ici la fin de l’annÃ©e 2026.

Le financement a Ã©tÃ© organisÃ© dans le cadre d’une structure de club deal, avec ING, Rabobank et BNP Paribas, agissant en tant qu’arrangeurs principaux mandatÃ©s, prÃªteurs, contreparties de couverture initiales et coordinateurs de prÃªts verts. Le paquet de financement comprend 214 millions d’euros de dette de premier rang sans recours ainsi que 101 millions d’euros de facilitÃ©s pour la TVA, les lettres de crÃ©dit pour les AAE, les modules photovoltaÃ¯ques et les obligations de dÃ©mantÃ¨lement.

L’Ã©nergie produite par ce nouveau portefeuille devrait totaliser environ 403 GWh par an, ce qui entraÃ®nera une rÃ©duction estimÃ©e Ã 109 000 tonnes d’Ã©missions de COâ‚‚e par an. Cela Ã©quivaut Ã la consommation annuelle d’Ã©lectricitÃ© d’environ 150 000 mÃ©nages italiens.

“Il s’agit de notre plus important financement de projet Ã ce jour en Italie, ce qui renforce notre leadership sur le marchÃ© et notre prÃ©sence dans les rÃ©gions Ã forte demande Ã©nergÃ©tique “, a commentÃ© Julio Fournier Fisas, directeur gÃ©nÃ©ral d’Enfinity Global pour l’Europe. “Cette opÃ©ration s’inscrit dans notre stratÃ©gie visant Ã rapprocher la production d’Ã©nergie des centres de consommation, ce qui nous permet de mieux rÃ©pondre aux besoins Ã©nergÃ©tiques croissants des entreprises et des clients industriels en fonction de leur situation gÃ©ographique.”

Ce financement porte Ã 1,3 milliard d’euros le total des fonds levÃ©s par Enfinity Global en Italie au cours des deux derniÃ¨res annÃ©es, alors que l’entreprise fait progresser sa rÃ©serve de 8 GW de projets solaires photovoltaÃ¯ques et de stockage dans le pays, dont 564 MW actuellement en construction dans le Lazio et en Emilia-Romagna. Enfinity est actuellement en tÃªte du marchÃ© italien des accords d’achat d’Ã©nergie solaire, ayant signÃ© 805 MW d’accords Ã long terme avec des industriels, des entreprises et des fournisseurs d’Ã©lectricitÃ©.