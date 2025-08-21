ActualitÃ©s »

Postulez dÃ¨s maintenant pour le Prix europÃ©en de la durabilitÃ© solaire 2025 : date limite le 3 octobre prochain !

Publié le 21 August 2025

Quand la durabilitÃ© rencontre la transition Ã©nergÃ©tique solaireÂ ! VoilÃ  une phrase qui claque comme un slogan qui va comme un gant au prestigieux Prix europÃ©en de la durabilitÃ© solaire 2025. Nâ€™hÃ©sitez pas Ã  tenter votre chanceÂ !

 

SolarPower Europe, l’association reprÃ©sentant le secteur solaire europÃ©en, sâ€™enorgueillit de cÃ©lÃ©brer chaque annÃ©e les entreprises les plus performantes en matiÃ¨re de durabilitÃ© dans le domaine de l’Ã©nergie solaire pour leurs efforts visant Ã  maximiser les impacts positifs sur les produits, les projets, les communautÃ©s, le climat et l’environnement en Europe

 

Le Prix europÃ©en de la durabilitÃ© solaire est un concours annuel qui met en lumiÃ¨re les entreprises et les organisations qui utilisent ou font progresser l’Ã©nergie solaire pour rÃ©duire leur propre empreinte environnementale et/ou celle de la technologie, ce qui permet d’accroÃ®tre la durabilitÃ© de l’Ã©nergie solaire.

En prÃ©sentant et en partageant les meilleures pratiques en matiÃ¨re de durabilitÃ© solaire en Europe, SolarPower Europe vise Ã  faire de l’Ã©nergie solaire le pilier de la transition Ã©nergÃ©tique et la principale source d’Ã©nergie durable.

 

CompÃ©tition

 

Les candidatures au Prix europÃ©en de la durabilitÃ© solaire 2025 seront Ã©valuÃ©es par un jury distinguÃ© lors de deux tours de sÃ©lection. AprÃ¨s un premier examen, 10 entreprises prÃ©sÃ©lectionnÃ©es seront invitÃ©es Ã  prÃ©senter leurs projets au jury lors d’un Ã©vÃ©nement en ligne. Parmi ceux-ci, les finalistes seront choisis.

Le 3 dÃ©cembre 2025, les finalistes prÃ©senteront leurs projets lors de la confÃ©rence Sustainable Solar Europe 2025. Les participants Ã  la confÃ©rence voteront ensuite pour le gagnant, qui sera officiellement annoncÃ© lors de l’Ã©vÃ©nement Ã  Bruxelles.

 

Qui peut participer ?

Le Prix europÃ©en de la durabilitÃ© solaire 2025 est ouvert aux entreprises et aux organisations qui utilisent activement l’Ã©nergie solaire ou travaillent dans le secteur solaire afin de rÃ©duire leur propre empreinte environnementale et/ou celle de la technologie. Sont recherchÃ©es des applications de projets solaires qui :

  • Contribuer Ã  l’amÃ©lioration des performances en matiÃ¨re de durabilitÃ© en Europe grÃ¢ce Ã  la technologie solaire, en rÃ©duisant les impacts environnementaux tout en apportant des avantages Ã©conomiques et sociaux.
  • Faites preuve d’innovation et allez au-delÃ  du statu quo.
  • Faire preuve d’excellence dans l’exÃ©cution des projets et surmonter les dÃ©fis.

 

Ce concours est ouvert exclusivement aux projets mis en Å“uvre en Europe.

 

EncadrÃ©

Les prÃ©cÃ©dents laurÃ©ats du Prix europÃ©en de la durabilitÃ© solaire Ã©taient :

  • Enel Green Power en 2022
  • 2023 Iberdrola
  • MatÃ©riaux solaires en 2024

 

forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=r8Un1QJda0WVeN0mqe7CjdwgMA4k7RFOvZQVHLxObQZURVNYUVNMNUNOOU1OSjhQSVFOU09ONDg3VS4u&route=shorturl

Cet article est publié dans ActualitÃ©s. Ajouter aux favoris.

Les commentaires sont fermés