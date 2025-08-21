Lâ€™avenir radieux des renouvelables en Afrique dÃ©pend des financements : le nerf de la guerre climatique

Lors d’une confÃ©rence de presse Ã la 9Ã¨me ConfÃ©rence internationale de Tokyo sur le dÃ©veloppement de l’Afrique Ã Yokohama, au sud de Tokyo, le 21 aoÃ»t 2025, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU, Antonio Guterres, a que lâ€™Afrique avait tout pour devenir une “superpuissance du renouvelable”, en appelant Ã davantage d’investissements dans l’Ã©nergie verte sur ce continent riche en ressources. Un serpent de mer depuis de nombreuses annÃ©esÂ !

Lâ€™appel est lancÃ©. Par une sommitÃ©Â ! Lâ€™heure est-elle enfin venueÂ ? Antonio Gutteres, plus haut dignitaire de lâ€™ONU, a lancÃ© lors de la ConfÃ©rence internationale de Tokyo sur le dÃ©veloppement de l’Afrique (TICAD) Ã laquelle assistent une cinquantaine de pays africainsÂ : “Nous devons mobiliser des financements et des technologies, afin que la richesse naturelle de l’Afrique profite aux populations africaines. Nous devons construire une base florissante pour les Ã©nergies renouvelables et leur production Ã travers le continent”. Et de poursuivreÂ : “L’Afrique a tout ce qu’il faut pour devenir une superpuissance du renouvelable, du solaire et de l’Ã©olien aux minÃ©raux critiques qui alimentent les nouvelles technologies. L’Ã©nergie verte en Afrique rÃ©duit les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, diversifie les chaÃ®nes d’approvisionnement et accÃ©lÃ¨re la dÃ©carbonation pour tous”.

Le financement des infrastructures renouvelables en Afrique fait face depuis des dÃ©cennies Ã des problÃ¨mes de solvabilitÃ© et dâ€™instabilitÃ© politique. Câ€™est encore vrai aujourdâ€™hui. Le continent africain fait face Ã une crise de la dette, notamment envers la chine et souffre du changement climatique. A cela s’ajoute la rÃ©duction de l’aide occidentale, en particulier depuis le dÃ©mantÃ¨lement de l’Agence amÃ©ricaine pour le dÃ©veloppement international (USAID) par le prÃ©sident amÃ©ricain Donald Trump. Antonio Guterres a ainsi averti que “la dette ne doit pas Ã©touffer le dÃ©veloppement” et que l’Afrique Â«Â a besoin de financements et d’une plus grande capacitÃ© de prÃªt des banques multilatÃ©rales de dÃ©veloppementÂ Â». Avec un Ã¢ge moyen de 19 ans et une dÃ©mographie dynamique, lâ€™Afrique est le continent le plus jeune de la planÃ¨te. Les Ã©nergies renouvelables sont Ã mÃªme dâ€™accompagner cet Ã©lan de jeunesse autour dâ€™une Afrique souveraineâ€¦ Â