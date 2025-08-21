BayWa r.e. obtient les autorisations pour son plus grand projet de stockage dâ€™Ã©nergie en Europe

BayWa r.e. a obtenu les autorisations administratives pour un systÃ¨me de stockage par batterie de 500 MW situÃ© en Ã‰cosse. Ce projet, le plus ambitieux jamais portÃ© par lâ€™entreprise en Europe, viendra renforcer la rÃ©silience du rÃ©seau britannique et accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique.

Â

BayWa r.e. a obtenu lâ€™autorisation de planification pour son projet phare de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) de 500 MW Ã Redshaw, situÃ© dans le South Lanarkshire, en Ã‰cosse. Il sâ€™agit du plus grand projet de stockage jamais rÃ©alisÃ© par lâ€™entreprise. Cette autorisation constitue une Ã©tape clÃ© pour BayWa r.e., mais aussi pour le Royaume-Uni, en contribuant au Clean Power Action Plan du gouvernement, en faveur dâ€™un avenir Ã©nergÃ©tique plus vert et plus rÃ©silient.

Â

Renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique

SituÃ© Ã proximitÃ© du poste Ã©lectrique 400/132kV prÃ©vu par Scottish Power Transmission Ã Redshaw, ce systÃ¨me de stockage par batterie est stratÃ©giquement positionnÃ© sur la frontiÃ¨re B6, un point de congestion majeur du rÃ©seau entre lâ€™Ecosse et lâ€™Angleterre. Il est conÃ§u pour rÃ©duire la congestion du rÃ©seau et libÃ©rer le plein potentiel de lâ€™Ã©nergie renouvelable du nord vers le sud du Royaume-Uni. Une fois en service, ce projet de 500 MW jouera un rÃ´le crucial dans le renforcement de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, lâ€™accÃ©lÃ©ration de la dÃ©carbonation du rÃ©seau britannique et la crÃ©ation de valeur pour les consommateurs. Â« Obtenir lâ€™autorisation de construire le projet de stockage Redshaw est bien plus quâ€™une Ã©tape, câ€™est un engagement envers la stabilitÃ© future du rÃ©seau britannique et lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique. Le systÃ¨me de stockage par batterie est volontairement situÃ© Ã un point de congestion du rÃ©seau, oÃ¹ lâ€™acheminement dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable est parfois freinÃ©. Nous sommes particuliÃ¨rement heureux que lâ€™autorisation ait Ã©tÃ© obtenue rapidement grÃ¢ce Ã une collaboration Ã©troite avec le gouvernement Ã©cossais, le conseil de South Lanarkshire et les parties prenantes, notamment locales. Cela montre quâ€™une infrastructure Ã fort impact peut Ãªtre mise en Å“uvre rapidement lorsque tous les acteurs coopÃ¨rent. Â» se rÃ©jouit Gemma Hamilton, Directrice de la stratÃ©gie de dÃ©veloppement et de lâ€™origination chez BayWa r.e. UK Ltd..

Â

Des gains nets de biodiversitÃ©

Le projet apporte Ã©galement de nombreux bÃ©nÃ©fices Ã la communautÃ© locale. BayWa r.e. sâ€™est engagÃ©e Ã verser 50 000 Â£ par an pendant toute la durÃ©e dâ€™exploitation du projet Ã un Fonds Communautaire dÃ©diÃ©, garantissant un soutien financier fiable et durable Ã des initiatives locales. Ce fonds pourra Ã©galement bÃ©nÃ©ficier de financements complÃ©mentaires. Le projet offrira aussi des opportunitÃ©s aux entreprises locales pendant les phases de construction et dâ€™exploitation, stimulant ainsi lâ€™Ã©conomie rÃ©gionale. Des mesures Ã©cologiques seront mises en Å“uvre, notamment la crÃ©ation de forÃªts indigÃ¨nes, la restauration de tourbiÃ¨res et la gestion amÃ©liorÃ©e des habitats, apportant des gains nets en biodiversitÃ© sur le site. Â« Avec 500 MW, cette installation sera notre plus grand projet de stockage par batterie en Europe. Il sâ€™intÃ¨gre dans un portefeuille croissant de projets de stockage, illustrant notre expertise opÃ©rationnelle et notre engagement envers la flexibilitÃ© du rÃ©seau. Alors que nous entamons la prochaine phase du projet, nous sommes fiers de contribuer Ã la transition Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã lâ€™innovation, Ã la collaboration et Ã lâ€™investissement dans des infrastructures critiques. Â» prÃ©cise Dr. Daniel Gaefke, COO de BayWa r.e..