Position de la fÃ©dÃ©ration FUTUR Ã  propos de la nÃ©gociation de la PPE

Le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© proposÃ© par une PPE dÃ©favorable aux EnR va faire fuir les industriels et menace le pouvoir dâ€™achat des FranÃ§ais. Les projections de FUTUR!

Alors quâ€™on dÃ©bat de la prochaine PPE, il est temps de rappeler des faits. Dâ€™aprÃ¨s lâ€™IRENA, le coÃ»t actualisÃ© moyen de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les centrales solaires et les Ã©oliennes Ã©tait dâ€™environ 5Â câ‚¬/kWh en 2024. En face, la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) Ã©value le coÃ»t complet du nuclÃ©aire existant Ã 6Â câ‚¬/MWh pour 2026â€‘2030. Et pour les nouveaux EPR2, un coÃ»t de production de 13 Ã 17Â centimes/kWh, trois fois plus cher que le solaire et lâ€™Ã©olien.

Solaire vs nuclÃ©aireÂ : la vÃ©ritÃ© des prix et des recettes pour l’Etat

Pour comparer la valeur de lâ€™Ã©lectricitÃ© nuclÃ©aire avec le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, il faut intÃ©grer le coÃ»t de cette modulation. Qui existe aussi bien pour le nuclÃ©aire que pour les renouvelables. (celui des renouvelables est plus important) La France est dans un contexte idÃ©al pour gÃ©rer les fluctuations en lien avec la production des Ã©nergies renouvelables. En effet, son parc important de chauffage Ã©lectrique et de chauffe-eau Ã©lectriques offre une capacitÃ© de modulation de 150 GW, soit plus du double de la production nuclÃ©aire. Avec la baisse rapide du prix des batteries, les fluctuations ne sont plus un problÃ¨me. Par exemple pour un particulier qui sâ€™Ã©quipe dâ€™un systÃ¨me solaire + batterie, il va bÃ©nÃ©ficier dâ€™un prix de revient plus de 2 fois moins cher que le prix de vente des fournisseurs dâ€™Ã©lectricitÃ©. En clairÂ : les renouvelables sont lâ€™option la moins chÃ¨re, mÃªme en incluant leur variabilitÃ© et lâ€™intÃ©gration au rÃ©seau. Continuer Ã privilÃ©gier une filiÃ¨re nuclÃ©aire hors de prix reviendrait Ã subventionner une technologie qui menace notre industrie et notre pouvoir dâ€™achat.

Le prix social du ralentissement

Selon les professionnels de la filiÃ¨re, la France a installÃ© plus de 5Â GW de solaire en 2024 et la filiÃ¨re emploie 67Â 000Â personnes (110 000 personnes avec les emplois induits). Le chiffre dâ€™affaires a atteint 14Â milliards dâ€™euros, avec plus de 2Â milliards dâ€™euros de retombÃ©es fiscales. Nous avons calculÃ© que chaque gigawatt installÃ© reprÃ©sente environ 13Â 400Â emplois, puisque 5Â GW dâ€™installations mobilisent 67Â 000Â travailleuses et travailleurs. Autrement dit, passer de 5Â GW/an Ã 1Â GW/an ferait disparaÃ®tre plus de 53Â 000 emplois. La raison est simpleÂ : entre 50Â % et 80Â % du coÃ»t dâ€™un projet solaire est composÃ© de main-dâ€™Å“uvre locale (Ã©tudes, montage, raccordement). Avec un coÃ»t dâ€™investissement dâ€™environ 1Â milliard dâ€™euros par gigawatt installÃ©, rÃ©duire le rythme de 5Â GW Ã 1Â GW conduirait Ã un manque Ã gagner annuel de 2 Ã 3,2Â milliards dâ€™euros de charges sociales pour lâ€™Ã‰tat. Ce sont autant de cotisations qui ne financeront plus la protection sociale et la formation dans nos territoires.

Plus la PPE sera ambitieuse pour les renouvelables, mieux ce sera pour le pouvoir dâ€™achat

DÃ©penser des milliards pour prolonger ou construire des rÃ©acteurs Ã plus de 13Â centimes/kWh alors que le solaire et lâ€™Ã©olien coÃ»tent 4Â centimes relÃ¨ve de lâ€™absurditÃ© Ã©conomique. Choisir les scÃ©narios R1 ou R2, câ€™est faire un cadeau au lobby du nuclÃ©aire en dÃ©truisant des dizaines de milliers dâ€™emplois et en assÃ©chant les recettes de nos caisses sociales. Notre message est simpleÂ : ne sacrifions pas une filiÃ¨re compÃ©titive et crÃ©atrice dâ€™emplois sur lâ€™autel dâ€™une technologie hors de prix. La PPE doit confirmer une trajectoire ambitieuse (R3 ou R4) pour maintenir lâ€™Ã©lan du solaire, protÃ©ger lâ€™emploi local et offrir aux FranÃ§ais une Ã©nergie propre et abordable. Les salariÃ©s de la filiÃ¨re renouvelable, de ses nombreuses PME, sont trÃ¨s inquiets. Ils se mobilisent mardi prochainÂ : nous leur apportons notre soutien, et invitons le gouvernement et les parlementaires Ã les entendre.

EncadrÃ©

Les scÃ©narii RTE

Le Bilan prÃ©visionnel 2025 de RTE propose quatre trajectoires pour le solaireÂ :

*R4Â **: maintenir lâ€™effortÂ â€“ 5Â GW/an jusquâ€™en 2030 puis 7Â GW/an, pour atteindre â‰ˆ90Â GW en 2035.

*R3Â **: rythme modÃ©rÃ© de 3,5Â GW/an, soit â‰ˆ65Â GW en 2035.

*R2Â **: ralentissement Ã 2,5Â GW/an, soit â‰ˆ55Â GW en 2035.

*R1Â **: scÃ©nario moratoire Ã 1Â GW/an, conduisant Ã â‰ˆ40Â GW en 2035 et nÃ©cessitant mÃªme dâ€™annuler des projets dÃ©jÃ autorisÃ©s.

Les deux premiers scÃ©narios (R3/R4) permettent de poursuivre la dynamique actuelle et de prÃ©parer lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de la France. Les scÃ©narios R1 et R2 reviennent Ã bloquer lâ€™essor du solaire et Ã sacrifier des milliers dâ€™emplois locaux, alors que plus de 10Â GW de projets disposent dÃ©jÃ dâ€™autorisations.