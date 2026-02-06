Des fruits de la passion, des agrumes et des avocats cultivÃ©s sous serre agrivoltaÃ¯que REDEN en Occitanie

Ã€ Mas-Saintes-Puelles, la SCEA Choclazeur diversifie ses productions grÃ¢ce Ã une serre agrivoltaÃ¯que de 2,7 hectares dÃ©veloppÃ©e par REDEN. DestinÃ©e Ã des cultures telles que les agrumes, les avocatiers et les fruits de la passion, cette installation illustre une nouvelle Ã©tape pour la rÃ©silience agricole en Occitanie.

Producteur dâ€™Ã©nergie solaire, de modules photovoltaÃ¯ques et de solutions de stockage, REDEN vient dâ€™inaugurer, aux cÃ´tÃ©s de la SCEA Choclazeur, une serre agrivoltaÃ¯que de 2,7â€¯ha au Mas-Saintes-Puelles (Aude). Ce projet innovant ouvre la voie Ã des productions fruitiÃ¨res prometteuses pour le territoire, parmi lesquelles des agrumes, des avocats ou encore des fruits de la passion.

Â«Â Cette installation est pour nous un levier dâ€™adaptation et de croissanceÂ Â»

Pour la SCEA Choclazeur, exploitation familiale aux productions diversifiÃ©es (amandes, noix, grenades, artichauts, courges, lentilles, pois chiches), la serre constitue un vÃ©ritable outil dâ€™adaptation et de dÃ©veloppement. Elle offre un environnement maÃ®trisÃ©, permettant de protÃ©ger les cultures des alÃ©as climatiques et dâ€™ajuster en continu les conditions de production grÃ¢ce Ã des ouvrants pilotables et Ã une gestion fine de lâ€™hygromÃ©trie. Avec prÃ¨s de 3 hectares sous abri et 6â€¯840 panneaux bifaciaux, lâ€™exploitation renforce sa capacitÃ© Ã faire face au changement climatique tout en sâ€™ouvrant Ã de nouvelles filiÃ¨res plus rÃ©munÃ©ratrices. Â« Lâ€™Ã©volution du climat nous oblige Ã repenser nos pratiques : il faut dÃ©sormais protÃ©ger les cultures des canicules, mais aussi des tempÃªtes qui se multiplient et des Ã©pisodes de grÃªle ou de gel de plus en plus imprÃ©visibles. GrÃ¢ce Ã cette serre, nous sÃ©curisons nos productions et pouvons envisager des espÃ¨ces impossibles Ã cultiver en plein champ. Ces nouvelles variÃ©tÃ©s, plus rentables, compensent Ã©galement les faibles revenus de nos cultures traditionnelles. Cette installation est donc pour nous un levier dâ€™adaptation et de croissance Â» dÃ©clare Alain Choclazeur, exploitant de la SCEA Choclazeur.

Â«Â Il est possible dâ€™introduire des espÃ¨ces fruitiÃ¨res exotiques tout en gÃ©nÃ©rant des revenus complÃ©mentairesÂ Â»

Avec cette rÃ©alisation, REDEN rÃ©affirme son engagement auprÃ¨s du monde agricole en dÃ©veloppant des solutions conciliant protection des cultures et production dâ€™Ã©lectricitÃ© locale. Avec une capacitÃ© installÃ©e de 3 MWc et une production Ã©lectrique annuelle de plus de 4 GWh, la serre REDEN – Choclazeur gÃ©nÃ¨re chaque annÃ©e assez dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable pour couvrir les besoins de 900 foyers. Le Groupe confirme ainsi son rÃ´le de partenaire durable des territoires et sa contribution Ã une transition Ã©nergÃ©tique fondÃ©e sur des modÃ¨les agricoles robustes et innovants. Â«â€¯Chez REDEN, nous accompagnons les exploitants dans la pÃ©rennisation et la diversification de leurs activitÃ©s. Le projet menÃ© avec la SCEA Choclazeur dÃ©montre quâ€™il est possible dâ€™introduire des espÃ¨ces fruitiÃ¨res exotiques tout en gÃ©nÃ©rant des revenus complÃ©mentaires, renforÃ§ant ainsi le dynamisme localâ€¯Â», ajoute Vincent Larribe, Directeur DÃ©veloppement France chez REDEN.

EncadrÃ©

Les serres REDEN en quelques chiffres

REDEN est le premier dÃ©veloppeur de serres agrivoltaÃ¯ques en France. Depuis 2010, chaque serre est ajustÃ©e pour chaque exploitant suivant son projet agricole et son lieu dâ€™implantation, dans le cadre dâ€™un partenariat gagnant-gagnant. Les serres REDEN, ce sont aujourdâ€™hui plus de 300 hectares en exploitation soit plus de cent serres construites. Sous ces serres, prÃ¨s de 70 producteurs ont dÃ©ployÃ© plus de 70 cultures diffÃ©rentes. Un beau laboratoireÂ !