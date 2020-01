Portugal : tropisme photovoltaÃ¯que pour les investisseurs du secteur

Le Portugal lancera la deuxième série de ses enchères photovoltaïques solaires (PV) au premier trimestre de cette année. Environ 700 mégawatts (MW) de capacité solaire photovoltaïque feront l’objet d’un nouvel appel d’offres. Il s’agit d’une des nombreuses initiatives que le pays adopte pour atteindre ses objectifs climatiques 2030 et 2050.

Pavan Vyakaranam, chef de projet chez GlobalData, commente: «Il ne fait aucun doute que cette deuxième série d’enchères solaires photovoltaïques suscitera un énorme intérêt pour les investisseurs, car cela intervient immédiatement après l’enchère record de l’énergie solaire photovoltaïque qui a eu lieu l’année dernière. Le mécanisme d’enchères a introduit la transparence et la compétitivité du système électrique au Portugal. Les offres de prix pour les projets attribués dans le dernier appel d’offres étaient faibles, reflétant le risque réduit que ce processus entraîne pour les producteurs d’électricité. »

Afin de lutter contre le changement climatique, le Portugal s’est engagé à devenir neutre en carbone d’ici 2050 et a inscrit ses objectifs et ses actions dans ce sens dans le cadre du Plan national intégré national pour l’énergie et le climat (NECP). La promotion des énergies renouvelables et la sécurité de l’approvisionnement figurent parmi les huit grands objectifs énumérés dans ce plan national. Afin de promouvoir le développement des énergies renouvelables et d’augmenter la part des capacités de production renouvelables, le Portugal a mis en place ce mécanisme d’enchères.

L’an dernier, la vente aux enchères a intronisé le Portugal dans le livre des records en tant que pays disposant des contrats solaires photovoltaïques les moins chers au monde. Un contrat pour l’offre record de 14,7 € / MWh (taux fixe) a été attribué à Akuo Renovaveis Portugal, une filiale du producteur d’électricité indépendant français Akuo Energy pour une capacité de projet de 150 MW. L’offre la plus élevée pour laquelle un contrat au titre de l’offre à tarif fixe a été attribuée à Aura Power Developments Portugal, une filiale d’Aura Power basée au Royaume-Uni pour une taille de projet de 18 MW à 31,16 € / MWh.

Pavan Vyakaranam poursuit: «La nouvelle vente aux enchères prévue au premier trimestre de cette année aura une capacité de vente aux enchères de 700 MW. Les modalités, règles et conditions de la vente aux enchères seront les mêmes que la vente aux enchères précédente. Le pays prévoit de mener deux nouvelles enchères dès cette année. Le Portugal devrait mettre aux enchères environ 8 GW de capacité solaire photovoltaïque jusqu’en 2027 pour atteindre ses objectifs climatiques jusqu’en 2030.

«Le prix d’exercice dans le cadre de l’enchère à tarif fixe devrait se situer autour de 35 à 36 € / MWh en fonction du nombre d’offres reçues lors de l’enchère précédente et de l’intérêt qu’il a généré. Le mécanisme d’enchères crée un environnement durable pour le développement des énergies renouvelables parce que le système est compétitif, transparent et réduit le risque d’investissement entraînant une réduction du coût du capital et, par la suite, une baisse des tarifs. Dans le contexte des enchères prévues de manière échelonnée, la capacité solaire photovoltaïque au Portugal devrait atteindre environ 8,8 GW d’ici 2030. »