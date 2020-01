Lille MÃ©tropole Habitat et ENEDIS : partenaires pour faciliter la transition Ã©nergÃ©tique et les projets dâ€™autoconsommation solaire

Didier Manier, Président de Lille Métropole Habitat, et Thierry Pages, Directeur régional d’ENEDIS signeront le 15 janvier prochain au siège de Lille Métropole Habitat une convention de partenariat pour assoir une meilleure qualité de service et développer des projets au service de la transition énergétique.

Accompagner toutes les initiatives en lien avec la transition énergétique

LMH et Enedis Nord-Pas de Calais souhaitent anticiper les nouvelles attentes de la société en termes de lutte contre le changement climatique et d’expérience clients. Dans ce contexte, ils ont décidé de joindre leurs efforts et leurs expertises afin de développer des projets innovants. A travers ce partenariat, Lille Métropole Habitat et Enedis coopéreront notamment pour :

 L’accompagnement des projets d’autoconsommation, et donc d’intégration des énergies renouvelables,

 La réussite du déploiement du compteur Linky, brique essentielle de la transition énergétique,

 La maîtrise de la demande en énergie électrique en s’appuyant sur les données de consommation issues du compteur Linky,

 Le développement de la mobilité électrique dans les programmes immobiliers

Faciliter la réussite des projets de Lille Métropole Habitat

L’autre ambition du partenariat est de faciliter et d’orienter rapidement les demandes d’accompagnement de Lille Métropole Habitat pour la réussite de ses chantiers de rénovation ou de construction. Cette coopération renforcée s’articule autour d’interlocuteurs privilégiés chargés de faciliter la compréhension des enjeux respectifs et de trouver les réponses les plus adaptées. Pour réussir, LHM et Enedis travailleront en lien étroit avec l’écosystème numérique régional, notamment pour une exploitation pertinente et innovante des données de consommation au service des clients.