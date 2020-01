Meteo Swift intÃ©grÃ©e Ã  lâ€™accÃ©lÃ©rateur commun de Schneider Electric et Microsoft

Le programme d’accélération AI Factory for Green Energy de Schneider Electric et Microsoft a accompagné 6 startups sur le dernier trimestre 2019. Parmi elles, Meteo Swift qui met à disposition des outils de prévision de l’énergie solaire et éolienne grâce à l’IA, en croisant les données récoltées avec celles de la météo. Meteo Swift a bénéficié du soutien humain, technologique et financier des deux partenaires.

Pour accélérer la transformation du secteur de l’énergie en Europe grâce à l’intelligence artificielle (IA), Schneider Electric et Microsoft ont lancé en juillet 2019 un appel à projets aux startups travaillant à l’amélioration de la prédiction de consommation et des usages de l’énergie par apprentissage, à l’optimisation énergétique, et aux services à base de données pour le bâtiment. Meteo Swift a été lauréate. Au cours des trois mois d’accélération, la start-up a pu bénéficier du soutien d’Innovation at the Edge, la structure de Schneider Electric pour innover de façon différente et plus collaborative, pour un coaching technologique et business par les collaborateurs du Groupe.

Elle a également intégré Schneider Electric Exchange, l’écosystème numérique, ouvert et intersectoriel de Schneider Electric dédié à la résolution de problèmes concrets de durabilité et d’efficacité. Dans le même temps, Microsoft mettait à sa disposition Azure, sa plateforme de cloud computing ouverte et flexible, et ses experts techniques apportaient un véritable accompagnement personnalisé pour l’optimisation de ses solutions sur l’IA et sur le cloud. Des soutiens de taille pour cette jeune pousse dans un monde de l’énergie toujours plus digitalisé !