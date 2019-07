InnoVent introduit en France le plus gros stockage sur batterie couplÃ©e aux EnR pour le maintien en frÃ©quence du rÃ©seau

InnoVent, société familiale dirigée par Grégoire Verhaeghe dont le siège social est situé à Villeneuve d’Ascq (59) dans la région Hauts-de-France, est sur le point d’installer pour 3,7 M€ la plus grande batterie de France, une solution de stockage d’électricité capable d’intervenir rapidement en cas de déséquilibre du réseau. Elle sera implantée sur une parcelle d’éoliennes détenue par InnoVent, à Châteauvillain (Haute-Marne), pour une capacité de 10 MWh. Il s’agit pour InnoVent d’entrer sur ce marché porteur qu’est le stockage d’énergie.

Avec son positionnement reconnu sur le marché des énergies renouvelables, Innovent souhaite encore une fois être leader dans l’innovation en étant un des premiers producteurs français d’ENR capables de stocker l’énergie et de participer efficacement à la régulation du réseau. InnoVent est un acteur régional indépendant reconnu sur les marchés de l’éolien et du photovoltaïque en France, mais également en Afrique qui constitue le principal levier de son futur développement. InnoVent intervient en tant que développeur, constructeur, mainteneur et exploitant de parcs éoliens et solaires en France et en Afrique.

Après avoir arrangé en avril 2019 une dette de 34 M € portant sur le refinancement des dettes corporate et le financement des besoins de développement du Groupe InnoVent, la Caisse d’Epargne Hauts de France finance aujourd’hui ce projet de batterie. Partenaire historique d’InnoVent, la Caisse d’Epargne Hauts de France est le premier établissement bancaire français à financer ce type d’actifs et démontre ainsi toute son expertise, son intérêt et sa participation active à la transition énergétique.

