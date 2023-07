PortAventura World inaugure PortAventura Solar, la plus grande centrale photovoltaÃ¯que d’une station de vacances en Espagne

La société PortAventura World continue de renforcer son engagement en matière d’environnement avec la construction de l’une des plus grandes installations dédiées à l’autoconsommation solaire en Europe, qui a impliqué un investissement de 6 millions d’euros. Explications!

PortAventura World a inauguré le 9 juillet dernier PortAventura Solar dans un centre de villégiature en Espagne. Il s’agit de la plus grande installation photovoltaïque d’autoconsommation construite dans un centre de villégiature en Espagne. En Europe, PortAventura Solar est l’une des plus grandes installations du genre. Avec PortAventura Solar, l’entreprise franchit une nouvelle étape dans son engagement à réduire son empreinte carbone et à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables avec le soutien d’Endesa, son partenaire énergétique.

“Une étape majeure dans la stratégie ESG de l’entreprise”

PortAventura Solar a bénéficié du soutien d’Endesa X, la filiale de services énergétiques d’Endesa. Dans le cadre de ce projet, 11 102 panneaux solaires ont été installés au sol, couvrant une superficie totale de 6,4 hectares dans le centre de villégiature, soit l’équivalent de 9 terrains de football. Ils permettront de générer un tiers de l’énergie dont le parc a besoin pour fonctionner. Arturo Mas-Sardá, président de PortAventura World, a déclaré que « l’inauguration de PortAventura Solar constituait une étape majeure dans la stratégie ESG de l’entreprise, sur laquelle les équipes travaillaient en continu et qui était une priorité absolue ». Choni Fernández, directeur du développement durable chez PortAventura World, a expliqué que, « depuis plus de 28 ans, l’entreprise travaillait activement afin de répondre à une série d’engagements sociaux, environnementaux et économiques qui ont bénéficié à toutes les parties prenantes impliquées dans le centre de villégiature. Avec l’installation des panneaux solaires, PortAventura World répond à l’axe Transition énergétique du Plan stratégique de développement durable pour 2022-2025 ».

4 000 tonnes de CO² évitées dans l’atmosphère par an

PortAventura Solar, d’une capacité de 6,05 mégawatts (MWp), produira 10 GWh/an d’électricité propre – soit l’équivalent de la consommation de 3 000 foyers – qui couvrira près d’un tiers des besoins énergétiques du centre de villégiature, réduisant ainsi son impact environnemental et contribuant à la réalisation des ODD fixés par les Nations Unies, qui incluent la promotion de l’efficacité énergétique au sein des organisations. L’installation empêchera le rejet de 4 000 tonnes de CO² dans l’atmosphère par an. Le projet a été développé dans le respect d’une stratégie très exigeante d’intégration et d’impact paysager, dans le but de réduire son effet visuel et de préserver l’environnement. La deuxième phase de construction, déjà en cours, aura une capacité de 3,1 mégawatts-crête (MWp) et fournira 5,6 GWh supplémentaires par an. Au total, l’installation du site a nécessité un investissement de plus de 8 millions d’euros.