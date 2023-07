EDF ENR innove pour accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation et lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©nergie solaire

EDF ENR signe en 2022 une année record, marquée par une progression de son chiffre d’affaires de 89% à 310 millions d’euros en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-Mer. Avec près de 15 000 opérations en autoconsommation réalisées sur le marché résidentiel et plus de 200 MWc de projets développés sur le marché professionnel, ses activités ont notamment été favorisées par le contexte énergétique et une demande croissante et durable de solutions bas-carbone.

En 2023, EDF ENR poursuit sa stratégie d’innovation et de diversification de son offre avec des solutions complémentaires aux installations solaires (pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique déjà disponibles, stockage et bornes de recharge à venir d’ici la fin de l’année) afin d’opérer une transition vers un modèle de solutions énergétiques multiproduits alimentées par le solaire. Pour soutenir ses ambitions et renforcer ses positions sur ses différents marchés, l’entreprise forte de 1 000 collaborateurs sur tout le territoire investit dans la formation et prévoit la création de 400 nouveaux postes d’ici la fin de l’année.

Vers un modèle de solutions énergétiques multicibles et multiproduits

Demande croissante de solutions bas carbone, crise énergétique mondiale, croissance des besoins électriques ou encore baisse structurelle des coûts : porté par la conjonction de plusieurs facteurs, le marché de l’énergie solaire se développe rapidement chez les particuliers, les entreprises et les collectivités.

* Dans ce contexte de marché favorable, EDF ENR, qui a atteint 23% de parts de marché en 2022 sur le segment des particuliers, consolide sa position d’acteur de référence du photovoltaïque, passant de 45 000 clients accompagnés fin 2021 à près de 60 000 fin 2022. 100% des installations sont réalisées en autoconsommation. Poursuivant sa forte croissance sur le résidentiel, l’entreprise investit et innove pour développer un écosystème de solutions autour de la maison passive, en maximisant la production d’énergie solaire afin de couvrir le maximum de besoins (électricité, eau chaude, chauffage, recharge voiture électrique, etc.). Un axe de développement important alors que 72% des Français estiment que la production et la consommation de leur propre énergie solaire serait le meilleur moyen de maîtriser leur budget.

* Sur le segment des entreprises, EDF ENR, qui double ses prises de commandes chaque année depuis deux ans, anticipe un doublement du marché en 2023, avec un fort potentiel de développement sur les marchés tertiaires et industriels. Depuis le 1er janvier 2023 et la première échéance de l’application des obligations photovoltaïques adoptées dans le cadre de la loi Climat et Résilience, les acteurs du secteur sont de plus en plus nombreux à franchir le pas à l’instar de Sodebo (projet de construction du plus grand parc photovoltaïque en autoconsommation de France avec 95 000 m² panneaux installés sur son site unique en Vendée), Thales Alenia Space (seconde installation de 5 000 m² d’ombrières photovoltaïques sur son site de Toulouse) ou encore Sanofi (premier parc photovoltaïque en autoconsommation sur son site de Montpellier).

« L’année 2023 marque une nouvelle étape, nous assistons aux prémices d’une démocratisation totale de notre marché. Leader du solaire photovoltaïque et pionnier de l’autoconsommation, nous avons multiplié par cinq nos activités en seulement quatre ans. Nous sommes fiers d’être au cœur de cette révolution énergétique et parmi les premiers contributeurs de cette transition. Nous avons la conviction que ce n’est qu’un début au regard des enjeux qui restent à adresser pour construire un avenir neutre en CO2. », explique Benjamin Declas, Président d’EDF ENR. Au-delà, l’année 2023 représente aussi une année importante au niveau RH avec le recrutement de 400 collaborateurs pour soutenir notre croissance et la poursuite de nos investissements en matière de formation. Nous avons de grands projets pour continuer à démocratiser l’énergie solaire auprès des particuliers, pour couvrir et piloter l’ensemble des usages de la maison, et des entreprises notamment au travers des offres de financement. Digitalisation, stockage… L’innovation reste par ailleurs au cœur de notre stratégie de développement. Autant d’éléments qui renforcent notre confiance en l’avenir. »

Un plan de recrutement ambitieux

Avec un développement fort dans l’ensemble de ses métiers, EDF ENR mène un plan de recrutement ambitieux de 400 postes partout en France en 2023 et 300 en 2024 dans l’ensemble des métiers. Parmi les postes à pourvoir : des commerciaux, des conducteurs de travaux et des techniciens de maintenance. Chaque nouveau collaborateur bénéficie d’un parcours d’intégration mixant distanciel et présentiel pour découvrir l’entreprise, sa stratégie, ses métiers, les outils de travail et tous les process qui leur permettront d’exercer rapidement leurs missions. Ils peuvent aussi profiter d’un parcours de formation métier pour compléter leurs connaissances techniques. « Nous sommes particulièrement ouverts aux candidats qui aiment prendre des responsabilités, apprendre en permanence et surtout qui ont envie de satisfaire les attentes de nos clients. Nous mettons tout en œuvre pour une intégration réussie et notre maillage territorial nous permet de leur offrir la possibilité d’exercer un métier d’avenir au cœur de leur territoire de vie. En choisissant notre activité et nos valeurs, ils ont la possibilité d’agir concrètement en faveur de la transition énergétique », précise Marie-Pierre Mérel, Directrice des Ressources Humaines de EDF ENR.