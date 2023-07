BISOL prÃ©sente la nouvelle gamme BISOL Lumina M10 avec des matrices spÃ©ciales

Avec des matrices spéciales sur deux formats de modules BISOL Lumina, le fabricant européen de modules PV fournit des solutions esthétiques et rentables pour divers projets résidentiels et commerciaux.

BISOL a lancé sa nouvelle gamme M10 des modules PV transparents BISOL Lumina. Pour répondre aux divers besoins des consommateurs d’énergie solaire, BISOL a décidé de proposer des versions standard de 320 Wc (BDO) et plus grandes de 410 Wc (BBO) avec des matrices spéciales offrant des solutions esthétiques et rentables pour divers projets résidentiels et commerciaux. Le backsheet transparent de haute qualité permet un gain bifacial supplémentaire à l’arrière du module pouvant aller jusqu’à 40 %, en fonction de l’albédo.

La version BISOL Lumina BDO de taille standard (1 772 x 1 134 x 30 mm) de 320 Wc se concentre sur la fourniture d’une solution esthétique adaptée à tout projet résidentiel ou commercial, y compris les abris de voiture, les jardins d’hiver, verrières, les serres et les brise-soleil. Avec une transparence de 26,5 % qui permet une distribution homogène de la lumière, ces modules Lumina s’intègrent parfaitement à l’architecture environnante, ce qui en fait un choix idéal pour les clients qui privilégient à la fois la fonctionnalité et l’attrait visuel.

D’autre part, la version BISOL Lumina BBO (2 094 x 1 134 x 35 mm) de 410 Wc a été conçue pour des projets industriels et des installations au sol de plus grande envergure, avec des surfaces plus légères derrière les modules. Avec un design plus compétitif et une transparence de 22,5 %, ces modules constituent une solution solaire idéale pour les projets agricoles.

Les variantes BDO et BBO du BISOL Lumina intègrent la technologie de pointe de BISOL Group, garantissant une efficacité énergétique et une durabilité optimales. Les modules se caractérisent par des matériaux de haute qualité et des techniques de fabrication avancées, ce qui les rend fiables et durables dans divers environnements.