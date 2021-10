portal.synapsun.com, un nouveau portail digital dÃ©diÃ© au sourcing B2B de modules photovoltaÃ¯ques

Pour accompagner l’élargissement de son offre de services et l’arrivée de nouvelles marques à son portefeuille de produits, Synapsun, expert modules PV a digitalisé son savoir-faire dans un nouveau portail afin de simplifier l’approvisionnement de modules photovoltaïques pour le marché français.

Avec son portail web, Synapsun ouvre l’ère du sourcing 2.0 à tous les professionnels du photovoltaïque Français. En se connectant sur portal.synapsun.com les professionnels du PV ont désormais accès à un outil puissant dont l’objectif est de simplifier radicalement l’identification, la comparaison, le chiffrage et l’approvisionnement de modules PV. Grâce au portail Synapsun, les professionnels du solaire Français accèdent à une documentation technique complète et précise continuellement mise à jour. Ils peuvent ainsi développer leurs projets en misant sur les bons produits dès la phase de conception. En phase d’approvisionnement, portal.synapsun.com donne accès aux outils de contractualisation, de contrôle qualité, d’import, de stockage et de logistique spécifiquement développés par Synapsun pour répondre aux besoins du marché Français (100-500kW, Appels d’offre Sol et Bâtiments, PPA…). Au-delà de simplifier les approvisionnements tout en les sécurisant, ce portail pro se veut un lieu où convergent la documentation contractuelle des projets livrés et les données de qualité et de traçabilité récoltées auprès des industriels tout au long de la production des modules PV. En phase d’exploitation, ces données, orchestrées par les services de maintenance de Synapsun, permettront aux clients d’entrer dans une nouvelle ère de gestion d’actifs.