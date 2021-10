Lagazel : enfin des lampes et kits solaires de qualitÃ© fabriquÃ©s au BÃ©nin !

Lagazel a inauguré jeudi 7 octobre dernier son deuxième atelier de fabrication de lampes et kits solaires à Porto Novo, sous le parrainage du Ministre de l’Energie, et en présence de nombreuses personnalités. L’entreprise continue ainsi son développement en faveur d’un modèle industriel durable au bénéfice du développement économique local.

C’est à Porto Novo que Lagazel a choisi d’implanter son deuxième atelier de fabrication de lampes et kits solaires en Afrique. Déjà présente au Burkina Faso depuis 2016 où 80 000 produits solaires ont été fabriqués, l’entreprise Lagazel continue son développement en faveur de l’industrialisation locale du continent africain.

“Accroître la valeur ajoutée locale”

Au sein de l’atelier, Lagazel fabrique une gamme de lampes et kits solaires pour l’éclairage, la recharge de téléphone, et l’alimentation de petits équipements électriques. Soudure électronique, mise en forme des pièces métalliques, câblage, contrôle qualité…, autant d’opérations sur lesquelles une dizaine de techniciens ont été formés afin de fabriquer des produits qui répondent aux standards internationaux de qualité Verasol de la Banque Mondiale (anciennement Lighting Global). Alors que la plupart des produits solaires distribués en Afrique sont importés d’Asie, Lagazel se démarque sur le marché du solaire hors-réseau en proposant des produits fabriqués localement. « Notre objectif est d’accroître la valeur ajoutée locale de nos produits afin de développer l’activité économique locale mais aussi d’apporter aux clients un vrai service de proximité », explique Arnaud Chabanne, co-Fondateur de l’entreprise. Grâce à sa présence locale, Lagazel assure ainsi le dépannage des produits solaires et développe également des activités pour le reconditionnement des batteries lithium et panneaux solaires en fin de vie. Une vraie démarche d’économie circulaire qui doit permettre de réduire les émissions de CO2 par rapport au modèle de production actuel, et contribuer ainsi à un développement économique durable. Son savoir-faire industriel couplé à son expérience du marché africain permet aussi à Lagazel de proposer des services de sous-traitance industrielle locale aux entreprises intéressées par le « Made in Africa ».

“Contribuer au développement de la cité”

Ce développement de l’entreprise au Bénin a été accéléré par l’appui de partenaires financiers tels que MCA Bénin II dans le cadre du programme OCEF, mais aussi l’AFD-FFEM ou encore UKaid. Depuis plus d’un an, Lagazel collabore avec l’institut de recherche IFSRA afin d’évaluer la viabilité de la production locale, l’impact sur l’employabilité, et les retombées économiques et sociales directes et indirectes du projet sur la population locale et la collectivité locale. Arnaud Chabanne présente sa vision : « En tant qu’entreprise responsable, nous avons aussi pour rôle de contribuer au développement de la cité ». Ainsi Lagazel a installé deux stations de charge collective de lampes solaires Kalo, permettant à 80 élèves de CM2 de l’école voisine de Todowa d’accéder à un éclairage de qualité. Un élève a pris la parole : « Nous remercions Lagazel pour les lampes qui permettront aux élèves de CM2 d’étudier dans de bonnes conditions. Mais notre groupe scolaire compte plus de 700 élèves, et avec l’appui de partenaires, nous souhaiterions pouvoir couvrir tout l’effectif d’ici la fin de l’année scolaire ». L’appel à contribution est donc lancé !