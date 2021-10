ASCA installe un arbre solaire en Allemagne

ASCA vient d’installer un arbre solaire pour l’entreprise allemande Strenger Bauen und Wohnen, spécialisée dans la construction de logements résidentiels haut de gamme. Recouvert de modules photovoltaïques organiques (OPV) ASCA ® , cet arbre solaire designé et conçu par ASCA, alimente en énergie une station de vélos électriques située dans une résidence pour seniors à Löchgau en Allemagne. Ca roule !

Alimenter une station de vélos électriques grâce à un arbre solaire

Recouvert de modules photovoltaïques organiques ASCA ® , cet arbre solaire de 6m de haut designé et conçu par ASCA, alimente en énergie une station de vélos électriques située dans une résidence pour seniors à Löchgau en Allemagne. Les « feuilles » de l’arbre solaire sont constituées de neuf modules OPV de 2,5 m de long chacun. Ces derniers ont été laminés entre deux panneaux en polycarbonate avec la coopération du verrier allemand BGT Bischoff Glastechnik. « Cette application démontre la flexibilité de nos films solaires. À la différence des panneaux solaires rigides, la grande liberté de forme et de design de nos films permet de donner vie à des créations uniques, comme les « feuilles » d’un arbre », explique Hermann Issa, Senior Vice President Business Development & Management des Projets chez ASCA, et également créateur de l’arbre solaire.

Une solution photovoltaïque au design sur-mesure

L’énergie solaire est produite par des cellules photovoltaïques à base de polymères organiques, qu’ASCA applique en couches très fines sur films minces à l’aide d’un procédé d’enduction spécifique. Le film ASCA ® existe en bleu, gris, rouge ou vert. C’est cette dernière couleur qui a été choisie pour les modules OPV recouvrant l’arbre solaire. Les éléments plats en acier de la structure ont été fabriqués par l’entreprise allemande Schlosserei Kirchknopf, également en charge de l’installation sur site. « Le mélange des modules solaires et des éléments en acier est en parfait accord avec l’esthétique des bâtiments environnants et reflète le caractère innovant de la résidence » ajoute Hermann Issa.

Une source d’énergie polyvalente

En plus d’imaginer et fabriquer les connectiques, ASCA s’est également chargé du design du système électrique. L’arbre solaire est installé au-dessus d’un parking souterrain où se trouvent les autres composants du système, comme l’onduleur. Lorsque aucun vélo électrique n’est connecté à la station de recharge, l’énergie générée, est alors injectée dans le réseau électrique du parking souterrain et de son extérieur. « Chez Strenger, nous avons à cœur de mettre en œuvre des projets innovants et nous aimons nous aventurer en territoire inconnu. Pour la réalisation d’un arbre qui fournit de l’énergie, nous avons trouvé un excellent partenaire en ASCA, qui avait déjà élaboré pour nous une proposition de concept après seulement deux réunions. La coopération avec les sociétés ASCA et Schlosserei Kirchknopf, qui a fourni le « tronc » et les « branches » de l’arbre, a été excellente », conclut Maren Gerhäusser, en charge du projet de l’arbre solaire chez Strenger. L’arbre solaire a été imaginé dans le cadre d’un concours organisé par la commune de Löchgau.

www.youtube.com/watch?v=3_RwJZdMlD8