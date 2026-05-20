Pornichet franchit une Ã©tape majeure avec lâ€™autoconsommation collective

A lâ€™occasion du dernier Conseil Municipal, la Ville de Pornichet a officialisÃ© la crÃ©ation dâ€™une boucle dâ€™autoconsommation collective patrimoniale. En partenariat avec la coopÃ©rative Enercoop, la municipalitÃ© va dÃ©sormais optimiser la production de ses panneaux photovoltaÃ¯ques pour alimenter ses propres bÃ¢timents publics. ExplicationsÂ !

Câ€™est un tournant dans la gestion de lâ€™Ã©nergie locale de la Ville de Pornichet. La commune passe officiellement en Â« mode autoconsommation Â». Le principe est simple mais ambitieux : lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les installations solaires des bÃ¢timents communaux profitera aux Ã©quipements de la Ville.

Ici, lâ€™Ã©nergie ne voyage pas : elle se produit et se consomme localement

Cette boucle dite Â« patrimoniale Â» permet de crÃ©er un vÃ©ritable circuit court. ConcrÃ¨tement, si les panneaux photovoltaÃ¯ques du groupe scolaire du Pouligou produisent plus dâ€™Ã©nergie que le site nâ€™en nÃ©cessite Ã un instant T, les kilowatts excÃ©dentaires ne seront pas perdus pour la commune. Ils seront valorisÃ©s pour alimenter dâ€™autres infrastructures municipales situÃ©es dans un rayon de 2 kilomÃ¨tres. Ã€ terme, ce pÃ©rimÃ¨tre pourrait mÃªme sâ€™Ã©tendre Ã 10 kilomÃ¨tres, couvrant ainsi une part encore plus importante du territoire. Â«Â Lâ€™enjeu est double : environnemental, en favorisant les Ã©nergies renouvelables locales, et financier, puisque chaque kilowatt ainsi Â« auto-consommÃ© Â» ne sera pas facturÃ© Ã la VilleÂ Â», confirme HervÃ© Mainguet, Adjoint Ã la Transition Ecologique.

Le choix dâ€™un partenaire Ã©thique

Pour piloter cette opÃ©ration, Pornichet a choisi de sâ€™associer Ã Enercoop. Cette coopÃ©rative se distingue par un modÃ¨le transparent : elle ne se rÃ©munÃ¨re que sur la part des kilowatts qui nâ€™auraient pas Ã©tÃ© consommÃ©s au sein de la boucle locale. Un partenariat qui garantit lâ€™objectif de la Ville : consommer et valoriser un maximum sa propre production.

Un nouvel Ã©lan pour le site de lâ€™Hippodrome

En parallÃ¨le, la nouvelle Ã©quipe municipale a choisi de rÃ©inventer lâ€™avenir du parking de lâ€™Hippodrome pour renforcer la vocation sportive du site, tout en prÃ©servant les capacitÃ©s de stationnement. Le projet dâ€™installation dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯que est donc abandonnÃ©, afin de privilÃ©gier le dÃ©veloppement dâ€™un autre projet. Toutefois, les travaux, dâ€™ores et dÃ©jÃ engagÃ©s, serviront Ã cette future rÃ©alisation actuellement Ã lâ€™Ã©tude.