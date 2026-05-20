Le Groupe BEI approuve 6 milliards d’â‚¬ de financement pour l’Ã©nergie propre, l’agriculture rÃ©siliente et la compÃ©titivitÃ© des entreprises

Les conseils d’administration du Groupe de la Banque europÃ©enne d’investissement (BEI) ont approuvÃ© 6 milliards d’euros de nouveaux financements pour promouvoir l’Ã©nergie propre, l’agriculture rÃ©siliente au climat et la compÃ©titivitÃ© europÃ©enne.

Sur le plan des Ã©nergies propres, le Conseil de la BEI a soutenu les Ã©nergies renouvelables en Autriche, la modernisation du rÃ©seau Ã©lectrique en Allemagne, l’amÃ©lioration de l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents en Slovaquie et en SuÃ¨de, Â« L’Ã©nergie propre est au cÅ“ur de la sÃ©curitÃ© et de la compÃ©titivitÃ© de l’Europe. Ces nouveaux investissements du Groupe BEI dans les rÃ©seaux, les Ã©nergies renouvelables et l’efficacitÃ© contribueront Ã garantir notre indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique Â», a estimÃ© Nadia CalviÃ±o, prÃ©sidente du Groupe BEI.Â»

Le Conseil du Fonds europÃ©en d’investissement (FII) a approuvÃ© une sÃ©rie d’investissements en Europe centrale et orientale : un fonds de transfert de technologies deeptech, un fonds d’infrastructure axÃ© sur les Ã©nergies renouvelables, et quatre transactions de garantie pour dÃ©bloquer des financements pour les petites et moyennes entreprises. Ces initiatives renforceront la cohÃ©sion Ã©conomique et rendront les rÃ©seaux d’investissement locaux plus dynamiques. Le FII a Ã©galement soutenu quatre opÃ©rations TechEU pour renforcer le financement des innovateurs europÃ©ens.

Le conseil d’administration de l’EIF a Ã©galement reconduit Nadia CalviÃ±o, prÃ©sidente du groupe EIB, en tant que prÃ©sidente. Cette dÃ©cision assure la stabilitÃ© et un leadership continu Ã un moment crucial pour les investissements Ã travers l’Europe. Sous sa direction continue, le FII continuera de jouer un rÃ´le clÃ© dans le soutien des prioritÃ©s europÃ©ennes telles que l’innovation, la numÃ©risation et la sÃ©curitÃ©.Â Le prÃ©sident CalviÃ±o a soulignÃ© l’importance de s’appuyer sur les forces de la FEI et sa position unique au cÅ“ur du Groupe BEI.