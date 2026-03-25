Porcieu-Amblagnieu et Vertrieu : Solarhona lance deux campagnes de financement participatif pour deux projets solaires

Solarhona annonce lâ€™ouverture de deux campagnes de financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ©es Ã des centrales photovoltaÃ¯ques sur les communes de Porcieu-Amblagnieu et Vertrieu, en IsÃ¨re. Avec un objectif total de 560 000 euros, ces collectes sont ouvertes en prioritÃ© aux habitants de la communautÃ© de communes des Balcons du DauphinÃ©. Ã€ partir du 8 avril, elles seront Ã©largies aux habitants du dÃ©partement dâ€™implantation du projet, l’IsÃ¨re, ainsi quâ€™Ã ceux des dÃ©partements limitrophes : Ain, Hautes-Alpes, ArdÃ¨che, DrÃ´me, Loire, RhÃ´ne et Savoie.

Pour MaÃ«lle Vanderkam, Directrice GÃ©nÃ©rale de Solarhona : Â«Â Le financement participatif sur nos projets, câ€™est une chance pour nous dâ€™associer les citoyens et en premier lieu les riverains des parcs Ã notre aventure. Au-delÃ des retombÃ©es financiÃ¨res que vous, investisseurs, percevrez, je suis trÃ¨s heureuse de pouvoir vous partager les informations concrÃ¨tes sur la vie et le fonctionnement de ces parcs photovoltaÃ¯ques. Jâ€™espÃ¨re Ã©galement que cela vous donnera envie dâ€™en devenir ambassadeur et de promouvoir cette Ã©nergie et plus largement la transition Ã©cologique ! Enfin, je suis convaincue que cette dÃ©marche contribuera aussi Ã accÃ©lÃ©rer la comprÃ©hension de lâ€™importance dâ€™adapter nos habitudes de consommation aux pics de production solaire pour Â« consommer solaire Â». Un cercle vÃ©ritablement vertueux ! Â»

Le projet solaire de Porcieu-Amblagnieu sur un dÃ©laissÃ© fluvial

Le projet prÃ©voit lâ€™implantation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que sur un dÃ©laissÃ© fluvial du RhÃ´ne concÃ©dÃ© par la Compagnie Nationale du RhÃ´ne, sur la commune de Porcieu-Amblagnieu. Dâ€™une surface clÃ´turÃ©e de 2,6 hectares, le site a fait lâ€™objet dâ€™un dÃ©boisement encadrÃ©, tandis que les boisements pÃ©riphÃ©riques ont Ã©tÃ© conservÃ©s afin de prÃ©server lâ€™intÃ©gration paysagÃ¨re et Ã©cologique ; des semis dâ€™espÃ¨ces locales viendront complÃ©ter cet amÃ©nagement. ImplantÃ©e Ã proximitÃ© dâ€™infrastructures existantes, la centrale a Ã©tÃ© conÃ§ue en deux Ã®lots distincts afin dâ€™en limiter les impacts. AprÃ¨s une enquÃªte publique fin 2023, les travaux, engagÃ©s Ã lâ€™automne 2025, se poursuivent au printemps 2026 pour une mise en service prÃ©vue avant lâ€™Ã©tÃ© 2026. La production annuelle de la centrale photovoltaÃ¯que est estimÃ©e Ã 2 732 MWh. Cette production correspond Ã la consommation Ã©lectrique annuelle, chauffage inclus, dâ€™environ 1 138 personnes, reprÃ©sentant plus de 63 % de la population de la commune de Porcieu-Amblagnieu. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par la centrale, sur 30 ans de la durÃ©e de vie du projet, permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de 1 336 tonnes d’Ã©quivalent CO 2 .

Le projet solaire de Vertrieu sur une ancienne zone de stockage