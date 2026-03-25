Boralex conclut une entente dÃ©finitive en vue de son acquisition par Brookfield et La Caisse

Cette transaction fournit Ã Boralex de puissants leviers pour accÃ©lÃ©rer la mise en oeuvre de son plan stratÃ©gique 2030 et renforcer sa capacitÃ© Ã crÃ©er de la valeur Ã long terme pour toutes ses parties prenantes. La Caisse, le plus important actionnaire de Boralex avec environ 15 % des actions ordinaires en circulation, a convenu de voter en faveur de la transaction et de rÃ©aliser un investissement dans Boralex aprÃ¨s la clÃ´ture de celle-ci, ce qui se traduira par une participation pro forma de 30 %. Brookfield et La Caisse renforceront la position de chef de file de Boralex dans ses principaux marchÃ©s en accÃ©lÃ©rant son dÃ©veloppement, en Ã©largissant ses capacitÃ©s et en Ã©tablissant un programme rigoureux de recyclage du capital.

Boralex inc., Brookfield et La Caisse viennent dâ€™annoncer avoir conclu une convention dâ€™arrangement dÃ©finitive aux termes de laquelle Brookfield et La Caisse acquerront la totalitÃ© des actions ordinaires de catÃ©gorie A Ã©mises et en circulation de Boralex. La transaction fait suite Ã un examen exhaustif menÃ© par un comitÃ© spÃ©cial composÃ© entiÃ¨rement dâ€™administrateurs indÃ©pendants du conseil dâ€™administration de Boralex en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires, de financer le solide portefeuille de Boralex et de positionner la SociÃ©tÃ© en vue de sa prochaine phase de croissance. La transaction apporte Ã Boralex le soutien dâ€™investisseurs Ã long terme qui concorde avec son modÃ¨le dâ€™affaires et ses ambitions de croissance, tirant parti de ses 35 annÃ©es dâ€™expÃ©rience pour contribuer davantage Ã la croissance Ã©conomique, Ã la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et Ã la dÃ©carbonation de ses marchÃ©s clÃ©s au Canada, aux Ã‰tats-Unis, en France et au Royaume-Uni. Â« Ã€ lâ€™issue dâ€™un processus rigoureux et hautement concurrentiel, les Ã©quipes de Boralex ont su mobiliser des partenaires stratÃ©giques alignÃ©s, garantissant ainsi que la SociÃ©tÃ© puisse saisir pleinement les occasions Ã venir et crÃ©er une valeur durable pour toutes les parties prenantes. Je tiens Ã remercier sincÃ¨rement Brookfield, La Caisse, mes collÃ¨gues au sein du conseil, la direction et les employÃ©s de Boralex ainsi que les conseillers financiers et juridiques dont le travail acharnÃ© des derniers mois a rendu ce jalon possible. Â» prÃ©cise AndrÃ© Courville, prÃ©sident du conseil dâ€™administration de Boralex.

Â«Â Faciliter la prochaine phase de croissance de BoralexÂ Â»

Boralex exercera ses activitÃ©s de maniÃ¨re indÃ©pendante Ã la suite de la clÃ´ture de la transaction. Ã€ lâ€™instar des avantages constatÃ©s sur les autres plateformes de Brookfield, cet investissement de Brookfield et de La Caisse contribuera Ã faire progresser la mission de la SociÃ©tÃ©, qui est de fournir une Ã©nergie renouvelable abordable et lui permettra de rÃ©pondre Ã la demande croissante liÃ©e Ã lâ€™Ã©lectrification, la rÃ©industrialisation et la transformation numÃ©rique. Â« Câ€™est avec enthousiasme que nous nous associons Ã La Caisse pour faciliter la prochaine phase de croissance de Boralex. Combiner nos partenariats avec les principaux fournisseurs mondiaux dâ€™Ã©quipement et les grands acheteurs dâ€™Ã©nergies renouvelables, notre capital Ã long terme et notre savoir-faire opÃ©rationnel, avec les assises solides bÃ¢ties par Boralex, contribuera Ã faire croÃ®tre notre prÃ©sence au Canada et dans dâ€™autres marchÃ©s clÃ©s. Nous avons hÃ¢te de travailler avec lâ€™Ã©quipe de direction de Boralex et de nous appuyer sur ses liens solides avec ses collectivitÃ©s, ses parties prenantes et ses partenaires locaux en soutien Ã sa croissance continue. Â» poursuit Jehangir Vevaina, directeur mondial des investissements, Ã‰nergie de Brookfield. Et Kim Thomassin, premiÃ¨re vice-prÃ©sidente et cheffe, QuÃ©bec de La Caisse de conclure : Â« Depuis 2017, nous soutenons Boralex en tant quâ€™actionnaire et prÃªteur. Cette transaction est le reflet de la grande confiance que nous accordons Ã cet acteur de premier plan du secteur de lâ€™Ã©nergie renouvelable, qui dispose de racines profondes au QuÃ©bec et qui est bien positionnÃ© pour poursuivre sa croissance en AmÃ©rique du Nord et Ã lâ€™international. Nous sommes ravis de nous associer Ã Brookfield pour ce prochain chapitre de lâ€™histoire de Boralex, une occasion qui concorde avec notre engagement Ã lâ€™Ã©gard de la transition Ã©nergÃ©tique et notre dÃ©termination Ã contribuer Ã bÃ¢tir des champions quÃ©bÃ©cois qui crÃ©ent une valeur durable ici et ailleurs dans le monde. Â»

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La clÃ´ture de la transaction devrait avoir lieu dâ€™ici le quatriÃ¨me trimestre de 2026, sous rÃ©serve de lâ€™obtention des approbations requises des actionnaires de Boralex et de certaines autoritÃ©s de rÃ©glementation, ainsi que du respect des autres conditions de clÃ´ture dâ€™usage.