Lâ€™Europe de l’Energie paie Ã  nouveau le prix des guerres lancÃ©es par dâ€™autres par SolarPowerEurope

Lâ€™incertitude est revenue dans le secteur de lâ€™Ã©nergie, dÃ©clenchant un second choc des prix de lâ€™Ã©nergie en seulement quatre ans. Les pics des prix des combustibles fossiles continuent de provoquer des hausses des coÃ»ts de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Ces derniÃ¨res semaines, le pÃ©trole Brent tourne autour de 100 $, provoquant dâ€™importantes perturbations Ã lâ€™Ã©chelle mondiale. Le prix du gaz TTF a augmentÃ© de 30 % par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re â€“ sans fin en vue.



En ces temps incertains, certaines vÃ©ritÃ©s restent claires : le solaire et le stockage peuvent offrir des rÃ©sultats aux EuropÃ©ens. Alors que lâ€™Europe dessine son avenir Ã©nergÃ©tique, des dÃ©cisions majeures sâ€™annoncent Ã venir. En pÃ©riode dâ€™incertitude, il est tentant de revenir vers des sources dâ€™Ã©nergie familiÃ¨res qui semblaient autrefois un pari sÃ»r. Mais ce serait une grave erreur. Investir dans le passÃ© risque de saper notre avenir.

Lâ€™expansion des renouvelables rompt le lien avec les difficultÃ©s causÃ©es par la dÃ©pendance europÃ©enne aux fossiles, protÃ©geant les consommateurs contre des dÃ©penses inutiles tout en renforÃ§ant la compÃ©titivitÃ© industrielle de lâ€™Europe. Un rÃ©seau flexible basÃ© sur les Ã©nergies renouvelables nâ€™a plus besoin de dÃ©pendre du gaz pour son soutien. AccÃ©lÃ©rer les solutions de flexibilitÃ© non fossiles â€“ telles que le stockage par batteries, la rÃ©ponse Ã la demande et les rÃ©seaux flexibles â€“ devrait Ãªtre la prioritÃ© absolue des dÃ©cideurs europÃ©ens. Et cela peut se faire maintenant. Le solaire et le stockage sont rentables, Ã©prouvÃ©s et rapides Ã dÃ©ployer â€“ aujourdâ€™hui, pas dans quelques annÃ©es.

Pourtant, lâ€™urgence observÃ©e en 2022 a, dans certains cas, laissÃ© place Ã la complaisance. Le dÃ©ploiement du solaire dans lâ€™UE a stagnÃ© en 2024 et 2025, malgrÃ© les coÃ»ts Ã©conomiques Ã©vidents liÃ©s Ã la dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique persistante. Les Ã©nergies renouvelables et de stockage europÃ©ennes ont besoin dâ€™un changement radical. Allons sur la voie rapide. Le solaire et le stockage sont dÃ©sormais prÃªts Ã alimenter un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique europÃ©en sÃ»r, compÃ©titif et rÃ©silient. Nous sommes tous dans le mÃªme bateau. Nous sommes dâ€™accord sur les solutions, mÃªme si nous abordons les dÃ©fis sous diffÃ©rents angles.

Le 26 fÃ©vrier 2026, des PDG reprÃ©sentant des grandes entreprises europÃ©ennes actives dans le solaire et le stockage se sont rÃ©unis Ã Bruxelles avec des hauts responsables de la Commission europÃ©enne. Ils ont publiÃ© uneÂ dÃ©clarationÂ avec des recommandations aux prÃ©sidents et chefs dâ€™Ã‰tat europÃ©ens sur la maniÃ¨re de faire face Ã la crise Ã©nergÃ©tique en cours. SolarPower Europe est prÃªte Ã collaborer avec toutes les parties prenantes pour concrÃ©tiser cette vision.

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