Pop Sun lance son ombriÃ¨re lestÃ©e en dÃ©clinaison bois

Depuis quelques années, les ombrières lestées Pop Sun poursuivent leur petit bonhomme de chemin sur le marché du photovoltaïque. Elégantes et faciles à installer sans fondation préalable, elles ont trouvé leur marché. Et leur nouvelle déclinaison bois va encore accélérer leur attractivité autour d’un aspect plus nature !

La belle aventure Pop Sun continue pour Jean-Luc Batel, sa fille Léa Batel et sa nièce Caroline Mayen. Depuis une dizaine d’années, la société installée à Saint-Cannat à côté d’Aix-en-Provence, crée et fabrique des ombrières lestées tertiaires ou résidentielles pour des parkings. Avec succès !

Les nouvelles ombrières métal bois dopent les commandes

Entièrement en métal depuis l’origine, les structures se dévoilent désormais également suivant une alternative métal et bois, les poteaux et poutres transversales s’habillant en bois lamellé collé fourni par Piveteau. Au même prix ! Et autant dire que cette nouvelle version qui sent bon le pin des Landes fait florès. Les commandes fermes affluent au siège de l’entreprise. Déjà trois millions d’euros de devis signés pour 2024 et un objectif programmé de six millions d’euros de CA environ sur l’année. On mesure là l’attractivité des ombrières Pop Sun Bois, véritablement plébiscitées avec près de 80% des commandes. Sur l’année 2023, le CA de Pop Sun s’élevait à 1,8 millions d’euros. Il va plus que tripler sur douze mois. La dynamique se passe de commentaire. Que dire sur le plan technique ? Que les composants métalliques de la structure sont en acier galvanisé Sendzimir thermolaqué RAL 1022 et en pin Douglas lamellé collé CT2. Les pannes sont en acier galvanisé Sendzimir ZM310 (option traitement Magnelis). En matière d’accessibilité, les équipes de Pop Sun ont pensé à augmenter la longueur entre le début de la place et le premier poteau, jusqu’à trois mètres, pour stationner plus facilement. Il existe également la possibilité de régler l’angle des deux poteaux d’un même portique.

100 kWc d’ombrières en cinq jours avec seulement quatre techniciens

Esthétiques, les ombrières Pop Sun Pro représentent des solutions modulables et facilement adaptables à tous les parkings. Elles séduisent aussi, et surtout, pour leur temps d’installation réduit, sans travaux préalables. « Avec le lestage via les caissons remplis de gravier, exit les fondations. Nous installons par le biais d’un sabot et faisons glisser les cloisons les unes après les autres. La fixation des semelles est réalisée avec scellement chimique. Il est possible d’installer 100 kWc d’ombrières en cinq jours avec seulement quatre techniciens. De quoi ainsi générer 25% d’économies versus un projet arrimé au sol. Le tout sans perturber la vie et l’exploitation du parking en évitant les incessants ballets des pelles mécaniques pendant la durée du chantier » souligne le fondateur de l’entreprise Jean-Luc Batel. La première ombrière métal et bois a été installée par Citeos, filiale de Vinci Energies, devant une école dans la Région de Toulouse. Une autre sur le site de l’INRAE d’Avignon. Et de nombreuses autres vont suivre boostées par la loi qui oblige les parkings de plus de 1500 m² à se doter d’ombrières photovoltaïques. Celles de Pop Sun ont, en tous les cas, su attirer l’œil des spécialistes du développement durable du groupe Rexel qui vient de signer un partenariat avec l’entreprise provençale, qui porte sur plusieurs MW, pour équiper des parkings. L’aventure Pop Sun continue de s’écrire … en lettres d’or !