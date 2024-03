Nomination dâ€™Yves-Eric FranÃ§ois en tant que Directeur Financier de Neoen

Neoen annonce la nomination en qualité de Directeur Financier d’Yves-Eric François. Yves-Eric François débute sa carrière en 2002 chez Natixis dans les financements structurés puis le conseil en fusions et acquisitions dans le secteur des infrastructures et de l’énergie, à Londres et à Paris. En 2007, il intègre le groupe Eiffage où il occupe successivement les fonctions de directeur financier des branches Concessions, Métal puis Infrastructures. Il rejoint Neoen en 2020 en qualité de directeur financier de Neoen Australia, basé à Sydney, poste qu’il occupait encore aujourd’hui. Yves-Eric François est diplômé de CentraleSupelec.

Yves-Eric François apportera donc son expertise financière ainsi que son expérience opérationnelle acquise en Australie, l’un des principaux et des plus dynamiques pays de Neoen. Cette nomination prendra effet le 1er avril 2024, date à laquelle il succédera à Louis-Mathieu Perrin qui, après avoir accompagné depuis 2019 la forte croissance de Neoen, quittera la société pour exercer de nouvelles responsabilités dans une autre entreprise.