Plan d’Ã©lectrification : le chaÃ®non manquant de la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique franÃ§aise ? par Guillaume Faure, expert en flexibilitÃ© Ã©lectrique

Initialement attendu fin avril, le plan dâ€™Ã©lectrification de lâ€™Ã©conomie doit finalement Ãªtre prÃ©sentÃ© dÃ¨s cette semaine. Si ce plan arrive aujourd’hui avec une telle urgence, câ€™est parce que les tensions gÃ©opolitiques au Moyen-Orient et la flambÃ©e rÃ©cente des prix des Ã©nergies fossiles, en particulier des carburants, renforcent lâ€™urgence de rÃ©duire la dÃ©pendance aux importations.Â Cette stratÃ©gie visant Ã remplacer les Ã©nergies fossiles par des usages Ã©lectriques (mobilitÃ©, chauffage, industrie) constitue une orientation structurante.

Toutefois, elle soulÃ¨ve une question centrale encore peu abordÃ©e dans le dÃ©bat public : celle de la flexibilitÃ© de la demande Ã©lectrique. Ã‰lectrifier massivement les usages sans revoir en profondeur les modes et les moments de consommation de lâ€™Ã©lectricitÃ© ne fait que dÃ©placer le problÃ¨me au lieu de le rÃ©soudre. Le systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais, historiquement conÃ§u pour une production pilotable, doit dÃ©sormais composer avec une part croissante dâ€™Ã©nergies renouvelables intermittentes et des pics de consommation toujours plus marquÃ©s.

Certains signaux rÃ©cents illustrent dÃ©jÃ ces dÃ©sÃ©quilibres. En fÃ©vrier 2026, en pleine pÃ©riode hivernale, des Ã©pisodes de prix nÃ©gatifs ont Ã©tÃ© observÃ©s sur les marchÃ©s de gros de lâ€™Ã©lectricitÃ©, un phÃ©nomÃ¨ne encore jamais vu Ã cette pÃ©riode de lâ€™annÃ©e, qui traduit des situations ponctuelles de surproduction mal synchronisÃ©e avec la demande.

Dans ce contexte, lâ€™enjeu nâ€™est plus seulement de produire davantage dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et Ã©lectrifier nos usages, mais dâ€™organiser une consommation plus flexible et mieux rÃ©partie dans le temps. En effet, plus on branche d’usages Ã©lectriques sans piloter quand ils consomment, plus on crÃ©e de nouveaux pics et plus on force le rÃ©seau Ã s’adapter dans l’urgence, Ã coÃ»t Ã©levÃ©.

Ã€ lâ€™inverse, plusieurs pays engagÃ©s dans leur transition Ã©nergÃ©tique ont fait de la flexibilitÃ© un pilier de leur stratÃ©gie, en dÃ©veloppant des mÃ©canismes incitatifs permettant dâ€™adapter la consommation aux moments oÃ¹ lâ€™Ã©lectricitÃ© est la plus disponible. Le plan prÃ©sentÃ© cette semaine pourrait ainsi marquer un tournant, Ã condition dâ€™intÃ©grer pleinement cette dimension : lâ€™Ã©lectrification ne pourra tenir ses promesses quâ€™Ã condition dâ€™Ãªtre accompagnÃ©e dâ€™une transformation des usages. Lâ€™Ã©lectrification sans flexibilitÃ©, câ€™est changer de dÃ©pendance sans changer de modÃ¨le. Les signaux observÃ©s cet hiver montrent que lâ€™enjeu nâ€™est plus thÃ©orique : il devient opÃ©rationnel.