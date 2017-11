Polysun 10.1 : le mariage du solaire PV et du solaire thermique, un investissement qui fait sens sur le long terme

Le producteur de logiciels suisse Vela Solaris a publié la version 10.1 de Polysun, le logiciel de simulation dynamique leader pour les énergies renouvelables. En un coup d’oeil, plusieurs systèmes peuvent maintenant être comparés, à la fois énergétiquement et économiquement. Polysun établit ainsi de nouvelles normes dans l’analyse et la comparabilité des résultats de simulation.

On est passé du boom aux préoccupations dans le secteur des énergies renouvelables. Les baisses des ventes enregistrées dans le domaine de l’énergie solaire thermique sont inquiétantes. Le photovoltaïque tente de se placer de nouveau sur le marché après la fin des tarifs de rachat lucratifs. La hausse des prix de l’électricité nuit au rendement des pompes à chaleur. Le consommateur final est sceptique à propos du tournant énergétique et préfère souvent s’appuyer sur un système de chauffage traditionnel au lieu de penser et d’agir de manière innovante, car il ne trouve pas de réponses claires aux questions brûlantes qui lui sont posées: à propos de la vente du gaz à bas prix, le solaire thermique est-il intéressant? Comment peut-il utiliser l’électricité excédentaire du système photovoltaïque si l’alimentation du réseau n’est plus rentable? Les coûts d’alésage d’une sonde géothermique sont-ils rémunérateurs?

A cet égard, Polysun 10.1 peut donner des réponses claires de façon compréhensible et intuitive, en représentant un outil important également pour le vendeur qui veut convaincre le client final de la meilleure solution tant en termes énergétiques que économiques. Il montre comment l’investissement le plus coûteux est en réalité le moins cher à long terme. Bien que le rendement d’un système PV pur soit le plus rapide par rapport à un système qui marche sans énergie solaire, la combinaison du photovoltaïque et du solaire thermique est, à long terme, la plus favorable. Le plus grand système solaire s’avère donc non seulement le plus écologique, mais aussi l’option la plus intéressante financièrement! Surtout pour les systèmes hybrides, c’est la modularité de Polysun qui entre en jeu; contrairement à tout autre outil, différentes technologies peuvent ainsi être connectées entre elles et comparées économiquement en un coup d’œil.

Plus d’infos…