Enphase Energy expose ses solutions sur le salon EnergaÃ¯a 2017 et sponsorise une confÃ©rence Enerplan

Enphase Energy, entreprise qui compte parmi les leaders en France des technologies solaires résidentielles, annonce sa participation au salon Energaïa qui se tiendra les 13 et 14 décembre 2017 au Hall B5 du Parc des Expositions de Montpellier.

Les produits Enphase seront exposés sur quatre stands partenaires : Axdis Pro (stand A21), Domos Industries (stand A33), KDI Solar/Systosolar (stand D20) et NED (Nouvelles Energies Distribution) (stand A14). La présence des partenaires Enphase sur ce salon sera l’occasion de découvrir les innovations de la société dédiées à l’énergie solaire photovoltaïque. Les technologies de micro-onduleurs ou encore de stockage seront présentées par les installateurs et les experts Enphase.

L’autoconsommation demeurera un sujet phare de cette édition 2017. Il est à noter qu’Enphase Energy participera ainsi en tant que sponsor à une conférence dédiée, organisée par Enerplan. Celle-ci aura lieu le mardi 12 Décembre prochain à la CCI Languedoc-Roussillon, et réunira les principaux acteurs du secteur afin d’échanger sur les problématiques d’indépendance énergétique et d’autoconsommation photovoltaïque.

Plus d’infos…