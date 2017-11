Energies Renouvelables : les entreprises engagÃ©es pour le Climat

Dans le cadre du Sommet sur le Climat initié par le Président de la République, Emmanuel Macron, et intitulé « One Planet Summit » qui se tiendra le 12 décembre prochain à Paris, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et le Syndicat des énergies renouvelables (SER), organisent le lundi 11 décembre à 14h00 à la maison de l’UNESCO une conférence labellisée « One planet summit ». Intitulée « Energies Renouvelables : les entreprises engagées pour le Climat », elle portera sur les solutions que peuvent apporter les énergies renouvelables dans l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.

Les parties prenantes aux négociations sur le Climat ne sont pas toujours pleinement conscientes des progrès réalisés par les énergies renouvelables ces dernières années et des réponses qu’elles apportent. Les réalisations et innovations des acteurs privés sur le terrain sont nombreuses. Elles doivent être valorisées et mises en lumière pour être répliquées. A ce sujet, l’ADEME et le SER ont réalisé en 2017 une cartographie des réalisations françaises à l’international dans le secteur des énergies renouvelables qui sera présentée officiellement lors de cet événement international.

